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Стоимость проезда в маршрутках Киева вырастет до 12 грн в I кв.-2021 - «Трансгрупп»
22:45 15.12.2020 |
Стоимость проезда в маршрутных такси в январе-марте 2021 года в столице и области может вырасти минимум до 12 грн, прогнозирует транспортная компания "Трансгрупп" (Киев).
В настоящее время средняя стоимость проезда в столичных маршрутках составляет 8 грн, при этом компании, обслуживающие порядка 15 маршрутов, выставили цену ниже рыночной, но с 15 декабря они также решили сравнять стоимость проезда с общерыночной,сообщил директор компании "Трансгрупп" Владимир Назаренко в ходе онлайн-брифинга 14 декабря.
По его словам, стоимость проезда в маршрутках Киева и Киевской области может вырасти минимум до 12 грн в первом квартале 2021 года, когда запланировано ужесточение карантина.
При этом Назаренко подчеркнул, что до начала второй волны локдауна 8 января перевозчики не планируют поднимать цены.
"А кто выйдет и выживет после локдауна, это уже будем видеть, кто сможет выехать, кто не сможет, и дальше будет решаться, какая будет цена (...) Стоимость может вырасти как минимум до 12 грн. В первом квартале следующего года можно ожидать каких-то изменений в плане стоимости проезда в общественном транспорте", - заявил директор "Трансгрупп".
Он добавил, что пассажиропоток в маршрутках в текущем году упал в среднем на 40%. Так, в январе-октябре пассажирооборот предприятий транспорта составил 41,8 млрд пассажиров на квадратный километр, или 46,3% от объема 10 мес.-2019.
"Я думаю, что перед локдауном транспортные компании обратятся к городу, чтобы согласовать график перевозок и уменьшение количества подвижного состава, работающего на маршрутах. Потому что если оставить все как есть, компании точно обанкротятся", - подчеркнул Назаренко.
Он отметил, что прогнозирует существенное сокращение пассажиропотока во время локдауна, что крайне негативно отразится на работе перевозчиков.
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