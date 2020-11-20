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Власти Киева решили сдать в аренду перехватывающие парковки возле четырех станций метро
21:29 20.11.2020 |
Коммунальное предприятие "Киевтранспарксервис" объявило аукцион на приобретение права эксплуатации перехватывающих парковок.
Как сообщает пресс-служба КГГА, лот включает 4 перехватывающих площадки, расположенных у станций метро "Выдубичи", "Теремки", "Сырец" и "Академгородок".
Общее количество мест для парковки, предлагаемых в аренду, - 820.
Начальная стоимость 1 паркоместа - 5,85 грн за 1 день эксплуатации.
Прием предложений продолжается до 1 декабря . Дата проведения аукциона - 2 декабря.
Как сообщалось, всего в Киеве планируется создать 7 перехватывающих парковок на въезде в город. Власти Киева считают, что это уменьшит нагрузку на улично-дорожную сеть, ведь позволит владельцу оставить авто и продолжить движение к центральной части города общественным транспортом.
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