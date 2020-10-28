В Киеве лишь одна станция метро осталась без 4G

Мобильные операторы «Киевстар», компания «ВФ Украина», работающая под брендом Vodafone, и lifecell запустили 4G-связь на 23 станциях киевского метро, подключив таким образом все станции столичного метрополитена, кроме станции «Теремки».

Об этом сказано в совместном пресс-релизе компаний, разосланном пресс-службой компании «Киевстар».

«Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell запустили 4G сразу на 23 станциях киевского метро. С 28 октября скоростной мобильный интернет трех операторов работает на 45 из 46 подземных станций киевского метро и в тоннелях между ними, покрывая таким образом почти всю «подземку», - сказано в сообщении.

Отмечается, что запуск 4G на «Теремках» запланирован на декабрь.

Согласно пресс-релизу, сейчас около 300 тыс. абонентов трех операторов ежедневно пользуются 4G-интернетом в метро.

По данным операторов, средняя скорость 4G в метро превышает 40 Мб/с.

Гендиректор «Киевстара» Александр Комаров сообщил, что компании опередили график развертывания 4G более чем на месяц.

«Мы опередили график запуска более чем на месяц благодаря совместным усилиям. Это отличный результат!», - цитируются его слова в пресс-релизе.