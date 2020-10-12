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Кличко анонсировал начало «длительного» закрытия крупнейшего мусорного полигона Украины
17:07 12.10.2020 |
На мусорном полигоне №5 в селе Подгорцы (Киевская область) начнут рекультивацию и подготовку к закрытию. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.
"Проект рекультивации первой карты (почвы, - ред.) уже прошел государственную экспертизу, сегодня закупаем необходимое оборудование", - заявил Кличко.
Он добавил, что процесс закрытия мусорного полигона будет длительным. По словам мэра Киева, полигон №5 - самый большой в Украине. Ежегодно на него свозят 450 000 тон отходов, а работает он уже 34 года.
Кличко добавил, что в КГГА разработали "План управления отходами". Он подразумевает строительство перерабатывающих предприятий, которые будут альтернативой мусорным полигонам.
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