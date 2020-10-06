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Кличко рассказал о планах по ремонту дорог в Киеве на следующий год
13:57 05.10.2020 |
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о проводимых в городе в настоящее время дорожных работах и поделился планами ремонтов дорог на 2021 год.
"Пока позволяет погода, мы продолжаем ремонт дорог в столице. Могу точно сказать, что обновление дорог и путепроводов будет одним из приоритетов и в следующем году. В 2021-м мы планируем завершить реконструкцию, в частности, Пейзажной аллеи, капитальный ремонт улиц Чернобыльской и Борщаговской. Продолжим работы по строительству улиц Довбуша, Большой Кольцевой дороги на участках от проспекта Рокоссовского до улицы Богатырской и от Богатырской до Оболонского проспекта. Подъездной автомобильной дороги от проспекта Лобановского в аэропорт "Киев" (Жуляны). Также продолжим работы по реконструкции улиц Ивана Франко, Стеценко, транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана. Проспекта Гагарина с реконструкцией транспортной развязки у метро "Черниговская", - сообщил Кличко на онлайн-брифинге в понедельник.
О новых объектов мэр отметил, что будет начато строительство велодорожки на Набережном шоссе - от Почтовой площади до моста Патона.
Начнется также проектирование работ по реконструкции моста Патона, капитальный ремонт проспекта Героев Сталинграда.
"Также в планах - капремонт Софийской площади и некоторых улиц в центре города. В частности, улиц Льва Толстого и Терещенковской. Продолжим и обновление межквартальных проездов и придомовых территорий во всех районах города. А завтра мы откроем два обновленных путепровода на улице Богатырской. И до конца года - еще много обновленных об "объектов", - сказал мэр.
Также мэр напомнил о масштабной программе по замене старых ртутных и натриевых светильников, начатой КП "Киевгорсвет" в конце 2017-го года. Новое уличное освещение устанавливают на всех улицах и объектах, где осуществляют капитальные ремонты.
"На сегодняшний день заменили на современные LEDы почти 35 тыс. старых светильников. А также обновили более 10тыс. опор. Современное освещение уже имеют сотни столичных улиц, проспектов, придомовых территорий, парков и скверов, большинство мостов. В последнее время работы по капитальному ремонту системы освещения осуществили или завершают на улицах: Вифлеемская, Сортировочная, Урловская, Сечевых стрельцов, Ивана Франко, Золотоворотская, Малоподвальная", - подчеркнул Кличко.
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