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В Bolt рассказали о первых итогах работы проката электросамокатов в Киеве
11:45 28.09.2020 |
В компании Bolt, которая 7 августа начала работу проката электросамокатов в Киеве, заявили, что спрос был значительно больше, чем ожидали, а утраченных самокатов значительно меньше 1%.
Об этом рассказал региональный менеджер Bolt в Украине Тарас Потичный в интервью Экономической правде.
"Скажу, что спрос был значительно больше, чем мы ожидали. Мы понимали, что это новый сервис для города и спрос будет выше, чем обычно в европейских странах, но не думали, что настолько. Мы первые пришли на рынок, приняли на себя риски и получили первые результаты и их ценность настолько высока, что не всем я могу поделиться.
Единственное могу сказать, что мы сильно и приятно удивлены аккуратностью и порядочностью горожан. Утраченных самокатов значительно меньше 1%. Это уникальный показатель для, пожалуй, всех наших рынков, даже достаточно таких развитых стран", - отметил Потичный.
По его словам, средняя продолжительность поездок по времени и по пробегу - около 6 километров в среднем и 20-25 минут длится поездка.
В Bolt добавили, что большая часть поездок имеет характер прогулки.
На вопрос, сколько компания сейчас инвестировала в проект, Потичный ответил:
"Здесь основная инвестиция - это, собственно, самокаты и налоги. Самокаты стоят 500 евро, плюс стоимость их доставки в Украину. Кроме того, мы их завезли в украинскую компанию, заплатили сразу 20% НДС, ввозная пошлина 10% и еще акциз около 5 %.
Мы только месяц назад запустили бизнес, пока трудно говорить об окупаемости".
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