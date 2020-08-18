В Киеве заработал новый сервис возврата автомобиля со штрафплощадки

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов.

Отмечается, что в настоящее время сервис работает в тестовом режиме.

«Вместе с Нацполицией и Kyiv Smart City мы разработали и внедрили сервис, который позволит экономить время водителей и уменьшит очереди в пунктах выдачи на 25-30%. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно ввести данные автомобиля в приложении Kyiv Smart City. На основе этой информации будет создано электронное заявление на возврат авто. Водителю достаточно распечатать заявление и идти сразу на штрафплощадку к представителю полиции, который там же отсканирует заявление и выдаст автомобиль», - заявил Осипов.

Он также подчеркнул, что по многочисленным просьбам водителей увеличили время работы штрафплощадок в субботу - с 09:00 до 17:00.

Осипов рассказал, что для того чтобы воспользоваться новым сервисом в приложении Kyiv Smart City, нужно перейти на вкладку «Городские сервисы» - «Сервисы водителя» - «Эвакуация» и ввести номер автомобиля.

По его словам, там можно посмотреть детали эвакуации, доказательную базу с фотоматериалами.

«После того как будет предоставлена вся необходимая информация, создается электронное заявление. Если данные внесены до 18:00, оно будет подтверждено в тот же день. Если после 18:00 - на следующий день, о чем водитель получит уведомление», - отметил он.

Осипов заявил, что дальше достаточно распечатать заявление, подписать его и отправляться сразу на штрафплощадку. Показать документ работнику полиции и получить свой автомобиль за несколько минут.