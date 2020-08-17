Финансовые новости
- |
- 17.08.20
- |
- 17:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Мобильные операторы расширили сеть 4G в киевском метро
12:31 17.08.2020 |
Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell расширили покрытие 4G-сети, запустив мобильную связь четвертого поколения на еще шести станциях в Киевском метрополитене и в тоннелях между ними.
Как отмечается в совместном сообщении трех компаний, теперь мобильной 4G-связью можно воспользоваться на станциях "Университет", "Театральная", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Майдан Незалежности" и "Золотые Ворота".
Всего же сеть 4G сейчас работает на 15 из 46 подземных станций.
До конца августа мобильные операторы вместе с партнером - компанией Huawei - планируют запустить 4G еще на 7 станциях: "Крещатике", "Площади Льва Толстого", "Олимпийской", "Дворце Украина", "Дворце спорта", "Кловской" и "Печерской".
Согласно релизу, покрыть 4G-сетью все станции метро планируется до конца этого года.
По данным операторов, с момента запуска 4G на первых станциях, вместе абоненты использовали больше 50 терабайтов мобильного интернета.
Как сообщалось, 4G на первой станции метро ("Академгородок") операторы запустили в марте, а еще на восьми станциях - в июле.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Режим без тишины. О чем говорят первые итоги объявленного перемирия
|В Киеве с 17 августа усилят карантинные ограничения, – Кличко
|Предвыборные интриги: Запретят ли в Украине ОПЗЖ, «партию Шария» и «Слугу народа»
|Пискун насоветовал. Для чего Венедиктовой антиконституционные полномочия
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Мобильные операторы расширили сеть 4G в киевском метро
|В Киеве с 17 августа усилят карантинные ограничения, – Кличко
|Минздрав Украинв запустит е-больничные в 2021 году – замминистра
|Кабмин одобрил законопроект о замене паспортов на пластиковые карточки
|Bolt без согласования разместил пункты проката электросамокатов — Кличко
|Госбюджет за 2 месяца видеофиксации нарушений правил ПДД получил 72,3 млн грн
Это интересно
|Концерн Daimler заплатит больше двух миллиардов по искам в США
|Bentley обновила «заряженный» Bentayga Speed
|Водородный суперкар Hyperion XP-1: 98-дюймовый дисплей и запас хода больше 1600 километров
|Русские симки позволяют подделать любой номер
|Армия и полиция Израиля планируют закупить нательные противодронные системы
|Представлен прозрачный телевизор Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition
|Mercedes-Benz рассказал об инновационной подсветке салона нового S-Class