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Bolt без согласования разместил пункты проката электросамокатов — Кличко
09:20 10.08.2020 |
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что компания Bolt без согласования с городом разместила пункты проката электросамокатов в столице.
Об этом он сообщил в Telegram.
По его словам, движение электросамокатов не разрешено действующим законодательством Украины. Поэтому город не может позволить компании предоставлять такой вид услуг.
"Отмечу, что в КГГА поступили предложения на проведение инвестиционного конкурса на размещение пунктов проката электросамокатов - по принципу велопроката.
И конкурс будет проведен, но - после внесения соответствующих изменений в законодательство Украины о дорожном движении", - написал Кличко.
Он призвал компанию Bolt убрать несанкционированно установленные пункты проката.
"И соблюдать действующее законодательство. Иначе городские службы будут обязаны убрать самовольно размещены пункты с электросамокатами".
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