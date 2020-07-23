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Киевсовет освободил от паевого взноса объекты «Укрбуда»
16:57 23.07.2020 |
Киевсовета 23 июля принял решение об освобождении от паевого взноса объектов "Укрбуда" - это позволит "Киевгорстрою" взяться за достройку еще 6 объектов.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба Киевсовета.
"Я понимаю, что такое решение по "Укрбуду" - не оптимальное. Но мы должны его принять. Потому что нужно помочь обманутым людям. Тем более, что паевой взнос по несколько месяцев будет отменен для всех застройщиков по всей Украине", - сказал Кличко.
Он также отметил, что Верховная Рада должна срочно рассмотреть ряд законопроектов, которые бы сделали невозможным подобные ситуации с недобросовестными застройщиками.
"Мы уже устали от того, что постоянно слышим разные фамилии - Войцеховский, Паливода, Микитась. Названия таких компаний, как "Укрбуд", "Аркада". Мы постоянно решаем проблемы, возникающие из-за недобросовестных застройщиков. Потому что обманутые люди приходят к нам. Они говорят, что вложили средства, а их обманули.
А это происходит знаете почему? Потому что у нас застройщики могут без гарантий банка продавать квадратные метры, которые существуют часто только на бумаге", - добавил мэр Киева.
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