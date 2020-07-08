Вагиф Алиев купил «Книжный рынок» на Петровке. Когда там появится новый ТРЦ?

Диана Манучарян / LIGA.net

Предприниматели митингуют против сноса рынка, Кличко обещает разобраться. Новым владельцем рынка может оказаться девелопер Вагиф Алиев.

Вчера, 7 июля, торговцы Книжного рынка на Петровке провели акцию протеста с требованием не допустить сноса книжного рынка и возведения на его месте нового ТРЦ.

Торговцы заручились поддержкой мэра Киева Виталия Кличко. На встрече с предпринимателями Кличко заверил, что строительство ТРЦ пока не планируется, а участникам акции порекомендовал найти общий язык с дирекцией рынка.

Повод для волнений

2 июля администрация рынка собрала предпринимателей и сообщила, что на месте их торговых точек будет возведен ТРЦ, приедут бульдозеры, о сносе рынка обещали дополнительно сообщить за два-три месяца до начала строительства, рассказал LIGA.net предприниматель Александр Ляскович. На Книжном рынке он работает с момента его основания - с марта 1997-го.

В случае сноса, без работы могут остаться более 2000 человек, говорит Ляскович.

Торговцам объявили, что снос произойдет до 1 января, и предложили переехать на метро "Лесная", улицу Киото, 23, рассказал LIGA.net владелец магазина "Моя книга", глава фонда "Культурные новации" Владислав Трубицин.

"Мы категорически против переезда. Это территория завода по производству ртути, там вредные условия для труда. Кроме того, Книжный рынок на Петровке - это некий клуб по интересам. Если на Петровку могут доехать со всех уголков города, то на Лесную поедут только верные поклонники", - считает Ляскович.

Предприниматели возмущены и тем, что за год до этого дирекция рынка заставила их вложить деньги в модернизацию рынка - утепление крыши, укрепление и реконструкцию фасада.

"Торговцы вкладывали в реконструкцию от $2000 до $50 000 каждый, а сегодня это все пойдёт под снос", - говорит Трубицин.

Директор компании "Книжный рынок", которая арендует у города участок с рынком, Виталий Правдивый с трактовкой торговцев не соглашается. По его словам, сносить рынок никто не собирается.

"Под снос ничего не идет. Я сказал, что надо думать о будущем рынка, а не ждать пока приедут бульдозеры. Рынок изживает себя, 40% торговых мест вакантны. Киевляне и гости столицы перестают покупать книги. Нужно искать новые форматы", - отметил в комментарии LIGA.net Правдивый.

Он также отрицает информацию о привлечении денег предпринимателей на реконструкцию рынка. "Наглая ложь", - уверяет Правдивый.

Словам директора на рынке не доверяют. Каждый раз после смены собственников, возникали слухи о сносе рынка и стройке на его месте, но до этого никогда не доходило, рассказывает Трубицин.

Торговцы говорят, что владельцами рынка в разные годы якобы были компании, близкие к бывшему замминистра экологии Игорю Вильдману, экс-спикеру ВР Владимиру Литвину, Михаилу Табачнику - брату бывшего вице-мэра Дмитрия Табачника. "Об этом как бы все знают на рынке, но в документах они не фигурировали", - рассказывает Ляскович.

Нынешний владелец - Вагиф Алиев, утверждают собеседники LIGA.net. Похоже, это действительно так.

Как и за сколько Алиев купил "Книжный рынок"

2 июня у "Книжный рынок", который на протяжении 16 лет арендует у города землю под Книжным рынком, в очередной раз сменился собственник. Учредителем фирмы стала шведская компания Stadsis AB. Ее конечный собственник - гражданин Швеции Томс Пер Андрес, следует из реестра Минюста.

Ровно через месяц после смены владельца дирекция рынка сообщила предпринимателям о грядущих переменах.

Stadsis AB владеет 100% крупного участника рынка торговой недвижимости - компании "Мандарин плаза", которая управляет киевскими бизнес-центрами "Парус" и "Мандарин Плаза".

Швед Томс Пер Андерс в реестре Минюста также значится бенефициаром кипрской фирмы Искория Бизнес Лимитед - владельца ТРЦ Lavina Mall. Еще один проект, который опосредованно записан на шведа - ТРЦ Blockbuster Mall.

Все проекты участники рынка недвижимости ассоциируют именно с Алиевым. Именно он выступал на открытии того же Lavina Mall и комментировал перспективы развития и строительства Blockbuster Mall. Хотя позже консалтинговая компания Colliers объявила, что управление в "Блокбастере" перешло к новому партнеру - Александру Спектору.

На открытие Lavina Mall Вагиф Алиев (в центре) пригласил столичного мэра Виталия Кличко и совладельца сети Эпицентр Александра Герега (на переднем плане) / Фото: НВ

Участок на территории Книжного рынка привлекателен для развития проектов коммерческого и торгового назначения за счет транспортной доступности, рассказывает LIGA.net директор консалтинговой компании City Development Solutions Роман Герасимчук. Расположенные рядом магистрали объединяют сразу пять районов - Шевченковский, Оболонский, Деснянский, частично Днепровский и Святошинский районы, что обеспечивает значительный объем потенциальных посетителей.

Стоимость 1 квадратного метра под будущим ТЦ может достигать $110-140, говорит Герасимчук. "Участок Книжного рынка в 1 га может обойтись в сумму значительно более $1 млн", - полагает он.

Что будет на месте Книжного рынка?

Целевое назначение земельного участка Книжного рынка - строительство и эксплуатация многофункционального ТРЦ и паркинга с поэтапным сносом зданий и сооружений рынка и благоустройство прилежащих территорий, сообщили в КГГА в ответ на информационный запрос LIGA.net.

Но градостроительные условия и ограничения, документ, который дает право на проектирование строительства, на "Книжный рынок" выдан не был, отметили в КГГА.

Кто, что и когда будут строить здесь - неизвестно. Проектные работы не ведутся. Рынок работает стабильно, потихоньку выходит из карантина. Все остальное фейки, манипуляции и начало предвыборной кампании в столице", - заявил в разговоре с LIGA.net директор рынка Виталий Правдивый.

Председатель правления "Мандарин Плаза" Александр Черницкий к моменту публикации не прокомментировал планы в отношении Книжного рынка.