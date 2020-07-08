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Киевсовет заставил КГГА и коммунальщиков рассекретить все договора
07:47 08.07.2020 |
Киевсовет запретил КГГА и коммунальным предприятиям с более чем 50% акций (доли) громады столицы в уставном капитале заключать договора, содержащие положения о конфиденциальности информации.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали 67 депутатов из 76, присутствующих в сессионном зале Киевсовета.
«Запретить исполнительному органу Киевсовета (Киевской городской госадминистрации) и его структурным подразделениям, коммунальным унитарным предприятиям, учреждениям и организациям, находящимся в коммунальной собственности территориальной громады, хозяйственным обществам, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) принадлежит территориальной громаде Киева, заключать договора или другие сделки, которые содержат положения о конфиденциальности информации (кроме персональных данных физических лиц)», - говорится в решении.
Депутаты также поручили КГГА и всем другим перечисленным предприятиям и учреждениям в течение трех месяцев со дня вступления в силу этого решения выявить действующие заключенные договоры и другие сделки, в которых содержатся положения о конфиденциальности информации, и предоставить другой стороне договоров предложения о внесении в подписанные документы изменений в части исключения положений о конфиденциальности информации.
В пояснительной записке к решению указано, что наличие пунктов о конфиденциальности ограничивает доступ к информации, из-за чего при направлении запросов или обращений о предоставлении информации территориальной громаде и ее представителям, в том числе депутатам, фактически отказывают в ее предоставлении.
Как сообщал УНИАН, в мае 2020 года депутаты Киевсовета заявили о том, что КГГА хочет "распилить" 10 миллионов евро с компанией беглого олигарха.
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