Застройщики обещают застроить левый берег столицы концептуально новым жильем

Денис Вергун / UBR.ua

В ближайшие полгода покупатели будут ориентированы на приобретение квартир в объектах новых форматов. По мнению застройщиков, данная тенденция вызвана, прежде всего, снижением покупательской активности в период карантина и усилившейся конкуренцией между застройщиками.

"Стоимость квартиры в новостройке по-прежнему важна для покупателя. Но только лишь на цену сейчас ориентируется не более 20%. Основная часть покупателей нацелена на приобретение высоколиквидных объектов с развитой концептуальной инфраструктурой", - рассказал руководитель проекта Rusaniv Residence Александр Изаров.

По его словам, каждый девелопер хочет быстро продать то, что он строит и получить при этом максимальную прибыль.

Но реалии рынка таковы, что без вложений в качество самого проекта, в его продуманный инфраструктурный комплекс, застройщику все сложнее привлекать покупателя, считают строители.

Новые форматы жилья

На сегодняшний день в Киеве строится около 60 объектов новых форматов, вложения в инфраструктуру которых составляют до 20-30% от сметной стоимости проектов.

При этом Александр Изаров подчеркнул, реализация таких проектов, чтобы не зависеть от покупательской конъюнктуры, требует достаточных финансов, которые могут достигать до 60% от себестоимости жилого комплекса.

"На сегодняшний день, чтобы реализовать качественный концептуальный проект, застройщику необходимы собственные средства, которые могут превышать 300 млн грн. Прежде всего эти средства должны быть направлены на сам процесс строительства (до 1 года), на разработку грамотной концепции, на создание объектов инфраструктуры на территории ЖК, на эффективный маркетинг. Есть прямая связь между качеством проекта и наличием финансирования: концептуальный проект невозможно реализовать, опираясь только на средства, привлеченные от продажи квартир", - отметил эксперт.

По ожиданиям представителей рынка, в ближайшие 2-3 года количество концептуальных проектов может возрасти до 45-50% от всего объема строительства.

Потенциал левого берега

На данный момент наибольший потенциал по созданию качественно новых жилых комплексов новых форматов, прежде всего за счет рекреационных возможностей локации, потребности в таком жилье, а также отсутствием значимого предложения, находится в левобережной части Киева (в Дарницком и Днепровском районах), а также отдельных районах на правом берегу (Оболонском и Подольском районах).

"Первичный рынок претерпит существенные изменения, объекты новых форматов, по сути, устанавливают новые стандарты жилья. И в ближайшей перспективе количество концептуальных проектов может увеличится в 2 раза, преимущественно за счет строительства таких жилых комплексов на левом берегу Киева", - говорит Александр Изаров.

В свою очередь концептолог и основатель SQM Experts Женя Баглай обратила внимание на то, заявленный класс объекта и стоимость квадратного метра зависит от комфортной и продуманной инфраструктуры - либо в ближайшем окружении к строящемуся ЖК, либо такую инфраструктуру должен создать девелопер.

По ее словам, успешный ЖК - это отдельная "экосистема", совокупность объектов инфраструктуры, позволяющих решать максимальное количество необходимых вопросов максимально близко к дому или в самом ЖК.

Так, по данным SQM Experts, в период с 2020 по 2022 год в Днепровском, Дарницком и Деснянском районах будет построено лишь 44 ЖК, что составляет около 15% от всего запланированного ко сдаче в эксплуатацию жилья в Киеве. При этом на 2022 год заявлено лишь 9 ЖК.

Какие дома возведут

По словам экспертов рынка, на левом берегу построят преимущественно объекты комфорт-класса - 41 ЖК (93%) от всех заявленных объектов: в Дарницком районе - 23 ЖК, в Днепровском - 10 ЖК и в Деснянском - 8 ЖК. В каждом из этих районов будет построено по 1 объекту бизнес-класса.

"Левый берег имеет скрытый потенциал по развитию как объектов бизнес-класса, так и объектов новых форматов. Именно в этой части Киева существуют интересные участки, а также своя аудитория, потребности которой в комфорте, новом стиле жизни можно воплотить в строительстве, например, многофункциональных жилых комплексов", - отметила Женя Баглай.

Что касается дополнительных преимуществ жилых комплексов, строящихся на левом берегу Киева, то согласно исследованию SQM Experts, в 70% объектов застройщики делают акцент на озелененной территории, ландшафтном дизайне или наличии поблизости уже существующих "зеленых" зон.

В 60% предусмотрены дворы закрытого типа (закрытая территория жилого комплекса или дворы без авто). В 23% ЖК предусмотрены собственные набережные или доступ к воде, в 20% объектов запланировано видеонаблюдение, а в 11% - предлагаются квартиры "под ключ".

В 94% жилых комплексов Дарницкого и Днепровского районов, как наиболее застраиваемых в левобережной части Киева, предусмотрено создание коммерческих площадей, при этом в 90% данные площади реализуются по принципу самозаполнения арендаторами - без концептуальной составляющей и обязательного профиля помещений, и лишь 10% предусмотрены для последующей сдачи в аренду.

Вместе с тем 54% площадей предусмотрено под конкретные инфраструктурные объекты, которые предусматривают предварительный поиск потенциальных операторов и специализированную подготовку помещений.

Кроме этого в 20% строящихся объектов Дарницкого и Днепровского районов предусмотрен собственный ТЦ, в 23% - супермаркет, в 40% - частный детский сад, в 17% - частная школа и в 17% - фитнес-клуб.

На сегодняшний день, говорят эксперты, для объектов новых киевских форматов, как наиболее востребованных у покупателей, важным является наличие больших фитнес-клубов с бассейном, коворкинг, детский сад, детский развлекательный центр, супермаркет, аптека, магазины товаров повседневного спроса, рестораны, пространства для проведения досуга с ресторанным обслуживанием.

"Современный покупатель настроен на то, чтобы в его доме все было "под рукой", желательно, чтобы для посещения большинства объектов не нужно было даже выходить на улицу. В ближайшей перспективе именно такой концептуальный подход в строительстве жилья может стать доминирующим на киевском рынке жилья", - подытожила Женя Баглай.