Финансовые новости
- |
- 03.06.20
- |
- 16:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Киеве с 1 июля электронный билет станет единственным способом оплаты проезда
15:41 03.06.2020 |
В Киеве с 1 июля электронный билет станет единственным способом оплаты проезда в городском пассажирском транспорте. Об этом напомнила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
Отмечается, что с помощью электронного билета можно оплатить проезд во всех видах общественного транспорта: метро, автобусе, троллейбусе, трамвае, городской электричке и фуникулере.
Для того, чтобы воспользоваться электронным билетом, можно приобрести одноразовый QR-билет или карточку Kyiv Smart Card с возможностью пополнять ее поездками со скидкой.
Kyiv Smart Card - транспортная карта, которая дает возможность приобретать до 50 поездок за один раз и экономить до 1,5 грн на каждой поездке. Информация о поездках сохраняется после регистрации карты в личном кабинете, и в случае потери Kyiv Smart Card неиспользованные поездки можно перенести на другую карту. Данные о поездках фиксируются онлайн, и это дает возможность отследить пассажиропоток на любой станции или остановке.
Купить Kyiv Smart Card можно в кассах метрополитена; в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена; в Т-киосках.
Одноразовый QR-билет можно использовать в бумажном или электронном виде. В транспорте необходимо поднести экран смартфона с QR-билетом или распечатанный билет к зеркальной части валидатора, дождаться звука и нажать кнопку «Подтвердить использование».
Купить разовый QR-билет можно в кассах станций метро или в терминале самообслуживания, а также в приложении Kyiv Smart City; в Личном кабинете киевлянина; в терминалах самообслуживания Ibox, Easypay и City24; с помощью чат ботов Kyiv Pay Bot и KyivMetroBot.
Как сообщал УНИАН, с начала 2019 года в рамках внедрения системы электронного билета в наземном транспорте Киева с помощью валидаторов начали фиксировать проезд льготников - владельцев «Карточки киевлянина».
В феврале проезд в любом виде общественного транспорта столицы уже можно было оплатить с помощью единого электронного билета (Kyiv Smart Card).
Власти столицы планировали полный переход транспорта на е-билет с 1 ноября 2019 года, однако перенесли этот срок на 1 апреля 2020 года.
Вчера, 2 июня, Министерство инфраструктуры анонсировало запуск единого электронного билета для метро и железной дороги в Киеве.
«Работаем, чтобы в Киеве начал действовать единый электронный билет для железной дороги и метро. Старт уже скоро», - сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Экзотика от Банковой: Удастся ли Зеленскому найти альтернативу Минску
|Межбанковские торги 2 июня прошли в спокойном режиме с умеренной динамикой
|Операция «Прикрытие». Зачем Ермак брал с собой в Берлин Кулебу
|Стало известно, чего ждет МВФ от Украины: «маяки» и дедлайны
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Шмыгаль назвал дату возобновления внутреннего авиасообщения и полноценной работы ресторанов
|В Киеве с 1 июля электронный билет станет единственным способом оплаты проезда
|В мае средняя цена квартир на вторичном рынке недвижимости Киева отмечена на уровне 1402 долл. США/кв. м
|Средние цены на квартиры в новостройках Киева, в мае 2020 года составили 28414 грн/кв.м
|Городская электричка в Киеве заработает позже: не успели отремонтировать
|Минюст планирует расширить проект государственно-частного партнерства, привлекая к нему еще и закрытые тюрьмы
|С понедельника в киевском метро могут быть ограничения на вход для соблюдения дистанции
Это интересно
|Исследователи обнаружили новый тип атак на процессоры Intel и AMD
|Корабль компании SpаceX «Драгон» успешно пристыковался к МКС, астронавты перешли на станцию
|SpaceX сделала это. Состоялся первый пилотируемый запуск космического корабля Crew Dragon
|Марк Цукерберг раскрыл особенности бизнес-модели Libra
|В Facebook провели ребрендинг кошелька для Libra и пообещали интеграцию с WhatsApp
|Chrome 84 будет блокировать запросы сайтов на отображение уведомлений
|Длинные ролики на YouTube теперь можно делить на «главы»