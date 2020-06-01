Финансовые новости
- |
- 01.06.20
- |
- 11:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Городская электричка в Киеве заработает позже: не успели отремонтировать
11:18 01.06.2020 |
Городская электричка, которая должна была заработать с 1 июня, возобновит свою работу ориентировочно 7 июня.
Источник: КП "Киевпастранс" в Facebook
Дословно: "Согласно информации, предоставленной производственным подразделением моторвагонного депо "Фастов-1" АО "Укрзализныця", окончание ремонта электропоездов ориентировочно ожидается 7 июня".
Детали: В КП объяснили, что возобновление работы электрички перенесли из-за того, что моторвагонное депо "Фастов-1" на время карантина приостанавливало работу и работники предприятия не успели выполнить ремонт электропоездов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Поработать на «Газпром». Как Тимошенко с Медведчуком возвращают Украину на газовую иглу
|Зеленский – Орбан: договоренности на минном поле
|Последняя валютная неделя мая завершилась на позитивной для гривны ноте
|Позиционная война повесток. Почему ГБР боится перейти в наступление на Порошенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Городская электричка в Киеве заработает позже: не успели отремонтировать
|Минюст планирует расширить проект государственно-частного партнерства, привлекая к нему еще и закрытые тюрьмы
|С понедельника в киевском метро могут быть ограничения на вход для соблюдения дистанции
|«Письма счастья» водителям начнут приходить в июне. В МВД разъяснили детали
|Номер налогоплательщика можно получить в 14 лет вместе с ID-картой
|Киев с 30 мая откроет ТРЦ без развлекательных зон и гостиницы
Это интересно
|Задержанному в Нью-Йорке украинцу грозит 20 лет тюрьмы за отмывание $94 млн через биткоин
|Трамп подписал указ о регулировании соцсетей
|HP представила VR-гарнитуру Reverb G2: 2К-дисплей на каждый глаз
|Aston Martin снова начал выпускать самый известный автомобиль Джеймса Бонда
|Китай первым в мире разрешил полеты тяжелых пассажирских дронов
|Австралия будет внедрять технологию производства водорода и графита из сточных вод
|Составлен рейтинг современных маслкаров