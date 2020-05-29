Финансовые новости
- |
- 29.05.20
- |
- 12:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
С понедельника в киевском метро могут быть ограничения на вход для соблюдения дистанции
12:10 29.05.2020 |
В связи с возобновлением транспортного сообщения в Киевской области в столичном метрополитене ожидают увеличения пассажиропотока и будут вводить ограничения на вход в «подземку», чтобы люди могли соблюдать дистанцию, сообщила заместитель начальника КП «Киевский метрополитен» Наталья Макогон.
Как рассказала Макогон в пятницу в эфире телеканал «Украина24», в первый день возобновления работы столичного метрополитена пассажиропоток составил 310 тысяч, но в четверг он уже увеличился до 540 тысяч пассажиров.
«Людей в метро становится больше. И мы готовимся к тому, что на выходных откроется пригород Киева (транспортное сообщение в области), и пассажиров будет еще больше», - сказала она.
«Соответственно, могут быть ограничения на вход в метро, чтобы растянуть пассажиропоток с возможностью соблюдения социальной дистанции»,- добавила Макогон.
Как пояснила заместитель начальника КП, мониторинг пассажиропотока в метро проводится в режиме реального времени. «Ограничения вводятся, когда сильно увеличивается пассажиропоток, и наши сотрудники фиксируют, что соблюдать социальную дистанцию сложно... Имеется в виду, что... станция может работать на одну или две входных двери вместо трех», - подчеркнула она.
Макогон уточнила, что в таком подходе нет ничего нового: метрополитен использует такую систему пропуска пассажиров после проведения массовых мероприятий, концертов, футбольных матчей.
«Все пассажиры поедут. Мы останавливаем только пассажиров без масок», - сказала заместитель руководителя КП.
При этом она уточнила, что в первые дни возобновления работы столичного метрополитена нарушителей фактически не было.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Большую часть валютных продаж на межбанке 28 мая обеспечила металлургическая компания «Метинвест»
|Виталий Портников: Разумкова волнует не язык, а власть
|Грызлов говорит, Зеленский молчит. Какие два сценария приготовил Кремль для Украины на это лето
|Путин спешит победить: Почему Грызлов провоцирует эскалацию конфликта на Донбассе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|С понедельника в киевском метро могут быть ограничения на вход для соблюдения дистанции
|«Письма счастья» водителям начнут приходить в июне. В МВД разъяснили детали
|Номер налогоплательщика можно получить в 14 лет вместе с ID-картой
|Киев с 30 мая откроет ТРЦ без развлекательных зон и гостиницы
|В июне у украинцев будет два выходных дня в понедельник
|«Укрзализныця» открыла продажу билетов по Украине
Это интересно
|Австралия будет внедрять технологию производства водорода и графита из сточных вод
|Составлен рейтинг современных маслкаров
|Первый монитор Xiaomi Redmi получил безрамочный дизайн при цене $70
|Google тестирует покупки с простым подтверждением платежей голосом
|Kia выпустит маленький и очень дешёвый электромобиль
|Twitter впервые пометил сообщения Трампа как вводящие в заблуждение
|Samsung представила новый чип безопасности для смартфонов