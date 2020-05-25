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КГГА продолжит развивать туристическую пешеходную зону на Контрактовой площади, несмотря на решение суда
08:38 25.05.2020 |
Киевские власти не планируют отменять решение о создании пешеходной зоны на Контрактовой площади и площади Сагайдачного, несмотря на постановление Окружного административного суда Киева (ОАСК), заявил исполняющий обязанности первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентин Мондриевский.
"Позиция города независимо от решения суда не изменилась. В течение последних трех лет мы работаем над тем, чтобы развивать центральную часть города, для улучшения её туристической привлекательности, для создания комфортных условий отдыха киевлян и гостей города. И решение, которое было принято более двух лет назад о создании пешеходной зоны продемонстрировало, что решение верное и что киевляне и гости города довольны тем режимом работы Контрактовой площади и площади Сагайдачного именно в пешеходном формате", - сообщил Мондриевский на онлайн-брифинге в субботу.
Ранее была обнародована информация о том, что ОАСК удовлетворил иск шести физических лиц и признал незаконным распоряжение Киевской городской государственной администрации о создании пешеходной зоны. Суд пришел к выводу, что действующее законодательство не дает органам местного самоуправления полномочий на полный бессрочный запрет движения транспортных средств на улицах.
"В решении суда, о котором мы узнали вчера из средств массовой информации, указано о том, что шесть физлиц обратились в суд касательно нарушения их прав и создания им каких-то препятствий. Мы не понимаем, что это за препятствия для шести человек, мы не могли публично об этом заявить. Мы не отказываемся от принятого ранее решения и будем работать над тем, чтобы эта территория развивалась и в дальнейшем", - подчеркнуд Мондриевский.
"На следующей неделе можно будет посмотреть, как восстановлена улица Покровская новая, Андреевский спуск, об этом все уже знают. Аллея художников, Владимирская горка - это все территория большой туристической зоны, и Контрактовая площадь и Сагайдачного также являются частью этого туристического маршрута. Поэтому мы работаем над тем, чтобы в следующем году начать уже собственно реконструкцию Контрактовой и Сагайдачного, и сделать это место ещё более привлекательным, и в том числе работаем над тем, чтобы решился вопрос с "Гостинным двором" и мы сделали наш город ещё более современным, интересным, привлекательным и комфортным", - добавил он.
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