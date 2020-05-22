Окружной административный суд Киева отменил пешеходную зону на Контрактовой площади. Суд признал, что принятие такого решения КГГА противоречит интересам территориальной общины города.

Об этом сообщает издание "Наши гроши", ссылаясь на решение суда.

ОАКС проанализировал законодательство, действующее на момент принятия указанного решения КГГА, и пришел к выводу, что органы местного самоуправления имеют право лишь временно ограничивать движение транспортных средств на улицах при проведении ремонтных и других работ или проведении народных гуляний и других массовых мероприятиях.

Суд также напомнил, что изменения в Генплан могут вноситься не чаще, чем один раз в пять лет. И они невозможны без проведения общественного обсуждения. Как отметил суд, действующий Генплан Киева не предусматривал создание пешеходной зоны на месте существующей дороги для движения транспортных средств по ул. П. Сагайдачного и соответствующего одностороннего движения по указанным в распоряжении от 28.07.2017 улицам. Суд указал, что не получил доказательства проведения общественных слушаний относительно этой темы.

Таким образом, ОАСК пришел к выводу, что распоряжение КГГА от 28 июля 2017 года № 912 противоречит интересам территориальной общины города.

Напомним, пешеходная зона на Контрактовой площади действует уже три года.