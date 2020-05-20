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Маски, перчатки и лимит на пассажиров: Кличко рассказал, как будет работать общественный транспорт в Киеве
16:57 19.05.2020 |
Городские власти готовятся возобновить после 22 мая работу наземного общественного транспорта в обычном режиме.
Об этом на онлайн-брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
«Напомню, что город готовится к возобновлению работы наземного коммунального общественного транспорта в обычном режиме, что должно произойти после 22 мая. И мы постепенно увеличиваем количество маршрутов и транспорта на них. Сегодня начали работать еще три маршрута: от станции метро «Святошин» до жилого массива Западный (село Чайки), с улицы Митрополита Шептицкого на улицу Чавдар, и из Бортничей - до метро «Харьковская». И в последующие дни мы будем наращивать количество маршрутов», - сказал он.
Кличко отметил, что и коммунальный наземный общественный транспорт, и частный общественный транспорт, который возобновит работу, сможет перевозить одновременно не более половины от числа пассажиров, на которое он рассчитан.
«Контролировать соблюдение этих правил должна полиция. Помогать правоохранителям будет муниципальная охрана», - отметил он.
Подчеркивается, что водители и кондукторы должны носить маску или респиратор, перчатки. В масках и перчатках должны быть и пассажиры. Все сотрудники компании-перевозчика перед началом работы обязаны пройти термометрию. Лица с температурой выше 37,2 градуса и с симптомами ОРВИ не допускаются к работе.
Кличко отметил, что «перед каждым рейсом транспорт должны дезинфицировать. «КП «Киевпасстранс», проводит дезинфекцию трижды в сутки».
«И я в очередной раз призываю всех киевлян: после возобновления работы общественного транспорта, пользоваться им только по необходимости. В противном случае - нам не избежать обострения ситуации с распространением вируса», - подчеркнул он.
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