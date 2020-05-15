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В Киеве разрешили работать 33 агропродовольственным рынкам
08:43 15.05.2020 |
В Киеве с 15 мая разрешено работать 33 агропродовольственным рынкам.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
«По информации Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве, выполнили противоэпидемические требования и могут работать с 13 мая 33 агропродовольственных рынка», - говорится в сообщении.
В частности, разрешено работать рынкам: «Феофановский», «Демеевский», «Базар на Лесной», «Маяк», «Владимирский рынок», «Печерский рынок», «Иллис», «Бессарабский рынок», «Левобережный», «Днепровский рынок», «Шлях», «Колибрис», «Одесский», «Выгуровский», «Нивки», «Забота», «Западный», «Отрадненский», «Лукьяновский», «Фермер - Торг Плюс», «Полесье», «Виноградарь», «Агрорынок», «Днепр», «Лесной», «Дарницкий рынок», «Соломенский», «Житний рынок», «Позняки», «Полюс», «Рынок «Оболонь», «Торговый комплекс «Борщаговский» и рынок «Мостицкий».
Как напомнили в КГГА, агропродовольственные рынки столицы открывают постепенно при условии выполнения ими ряда противоэпидемических требований. Возобновить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, должно быть обеспечено недопущение стихийной торговли вокруг. Также действует запрет на приготовление и потребление пищи на местах продажи.
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