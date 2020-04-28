План первого этапа ослабления карантина в Киеве предусматривает работу небольших непродовольственных магазинов, салонов красоты и парков





Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что план первого этапа ослабления ограничительных мер предусматривает работу небольших непродовольственных магазинов, парикмахерских и салонов красоты, а также открытие парков группам не более 2 человек.

"Городская власть подготовила план первого этапа выхода из ограничений", - сказал он на брифинге во вторник.

Кличко добавил, что также предусматривается открытие парков и скверов группам не более двух человек.

"Откроем для посещения столичные парки и скверы.. но группами не более 2 человек, а если с детьми - то двое взрослых и двое детей", - сказал он на брифинге во вторник.

