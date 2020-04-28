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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Первый этап ослабления карантина мы начнем, если к 12 мая не будет резкого увеличения случаев COVID-19 - Кличко

12:59 28.04.2020 |

Киев

 


Первый этап ослабления ограничительных мер столица начнет, если по состоянию на 12 мая не будет резкого увеличения количества больных коронавирусом, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Первый этап ослабления ограничительных мер мы начнем, если по состоянию на 12 мая не будет резкого увеличения количества больных", - сказал он на пресс-брифинге во вторник.

В связи с этим мэр столицы настоятельно призвал жителей столицы не пренебрегать правилами карантина в ближайшие дни.

"Поэтому я и говорю: следующие две недели будут решающими. И призываю всех: не пренебрегайте правилами! Не влияйте на статистику. Потому что все зависит от нас", - сказал Кличко.

В то же время он подчеркнул, что смягчение карантинных мер не означает их полная отмена в столице.

"Сразу отмечу. Это - не снятие ограничений, а их ослабление. Если за неделю-две после их введения мы не увидим устойчивой динамики снижения заболеваемости - ко второму этапу не перейдем. При ухудшении ситуации возвращаемся в карантин. Это нужно понимать. Поэтому все предприятия и организации должны строго соблюдать регламент работы, а все киевляне - элементарные правила безопасности", - отметил Кличко.

Кличко заявляет, что ослабление ограничений по посещению школ и детских садов, детских и спортивных площадок, прибрежных зоны отдыха будет уже на следующем этапе.

"На первом этапе ослабления остаются закрытыми школы и детские сады, детские и спортивные площадки, прибрежные зоны отдыха. Ослабление ограничений по их посещению будет уже на следующем этапе", - сказал он на брифинге во вторник.

Также на первом этапе продолжит работать в режиме ограничений и столичный транспорт.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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