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Кличко подписал распоряжение о завершении отопительного сезона с 5 апреля
17:24 02.04.2020 |
С 5 апреля в столице начнут процесс отключения отопления в жилых домах.
Соответствующее распоряжение мэра города Виталия Кличко №556 обнародовано на сайте КГГА, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу столичной городской госадминистрации.
В сообщении отмечается, что по данным Украинского гидрометцентра, уже со следующей недели среднесуточная температура составит выше +8 градусов по Цельсию, что дает основания завершить отопительный сезон.
При этом на свертывание системы централизованного отопления необходимо 2-3 дня.
"Поэтому процесс прекращения теплоснабжения мы начинаем уже сейчас, чтобы отключение произошло синхронно существенному потеплению, которое ожидаем уже со вторника. Мы в очередной раз не ждем традиционного 15 апреля для завершения отопительного сезона, чтобы киевляне смогли максимально сэкономить средства. Особенно учитывая сложное финансовое состояние в условиях жесткого карантина и ряда ограничений, которые призваны уберечь горожан от коронавирусной инфекции", - пояснил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
Как сообщалось, с 25 марта КП "Киевтеплоэнерго" начало процесс отключения теплоснабжения в школах и садах. Отключение объектов от тепла осуществляется по заявкам учреждений.
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