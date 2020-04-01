Финансовые новости
- |
- 01.04.20
- |
- 15:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Магазины Киева уже неделю не повышают цены на продукты - АМКУ
22:54 31.03.2020 |
Цены на основные продукты питания в Киеве за последние 7 дней не выросли, а на некоторые товары даже снизились.
Об этом на своей странице в Facebook написал глава Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины Алексей Хмельницкий.
"Можем констатировать - за последние 7 дней цены на основные продукты не растут (кроме некоторых импортных овощей и фруктов). Итак, цены на продукты первой необходимости выровнялись, а некоторые из них даже снизились", - написал он.
По его словам, торговые сети отреагировали снижением цен из-за открытия АМКУ расследования об антиконкурентных действиях.
"Киевское территориальное отделение продолжит свое расследование для выяснения, кто же виноват в антиконкурентних (похожих) действиях на рынке продовольственных товаров, которые привели к необоснованному и синхронному повышению цен в первой половине марта: поставщики (оптовики), или торговые сети, или все вместе?" - написал Хмельницкий.
По его словам, в ближайшие дни АМКУ намерен получить протокольные объяснения от потенциальных ответчиков по делу.
Он также добавил, что специалисты Киевского территориального отделения АМКУ ежедневно лично мониторят торговые сети столицы.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Пленки Лероса, Сытник и развал системы власти. Почему политические шоу станут скучными
|Лерос против Ермака: Когда силовиков втянут в войну соратников Зеленского
|Почему 31 марта на межбанке подешевел доллар и кто пытается двигать его курс вверх
|Битва за землю переносится в суды
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Платный «безвиз» для украинцев переносится на 2022 год
|В Киеве построят пешеходный мост в виде волн. Он соединит Оболонскую набережную с парком
|Аваков считает, что Украина начнет возвращаться к нормальному ритму жизни не раньше 15 мая
|Магазины Киева уже неделю не повышают цены на продукты - АМКУ
|Минздрав разрешил открыть продуктовые рынки: 1 посетитель на 20 кв. м, расстояние между местами торговли не меньше 3 м
|Исследование Info Sapiens: у 38% украинцев сократился регулярный доход, 16% его потеряли, 14% остались без работы
Это интересно
|Apple Watch Series 6 получат Touch ID, отслеживание сна и поддержку Wi-Fi 6
|Huawei P40 Pro оказался самым медленным флагманом современности. Появились результаты тестирования смартфона в AnTuTu
|Google запускает украиноязычный учебный проект «Навчайте з дому»
|Щупальца осьминога послужили прототипом для мягкого роботизированного захвата
|Представлены смартфоны Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+. Самый огромный оптический датчик и первый в мире 10-кратный оптический зум
|Босс Peugeot объяснил, почему исчезают кабриолеты и купе
|В Лондоне появилась улица, где от каждого фонаря можно зарядить электрокар