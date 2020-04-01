Магазины Киева уже неделю не повышают цены на продукты - АМКУ

Цены на основные продукты питания в Киеве за последние 7 дней не выросли, а на некоторые товары даже снизились.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины Алексей Хмельницкий.

"Можем констатировать - за последние 7 дней цены на основные продукты не растут (кроме некоторых импортных овощей и фруктов). Итак, цены на продукты первой необходимости выровнялись, а некоторые из них даже снизились", - написал он.

По его словам, торговые сети отреагировали снижением цен из-за открытия АМКУ расследования об антиконкурентных действиях.

"Киевское территориальное отделение продолжит свое расследование для выяснения, кто же виноват в антиконкурентних (похожих) действиях на рынке продовольственных товаров, которые привели к необоснованному и синхронному повышению цен в первой половине марта: поставщики (оптовики), или торговые сети, или все вместе?" - написал Хмельницкий.

По его словам, в ближайшие дни АМКУ намерен получить протокольные объяснения от потенциальных ответчиков по делу.

Он также добавил, что специалисты Киевского территориального отделения АМКУ ежедневно лично мониторят торговые сети столицы.