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«Масочный режим» и закрытие МАФов с кофе и шаурмой: карантин в Киеве ужесточили
19:22 24.03.2020 |
Карантин в Киеве из-за коронавируса снова ужесточили. Столичные власти приняли решение о закрытии МАФов и введении "масочного режима", подробнее о введенных ограничениях - в материале РБК-Украина.
23 марта городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций провела очередное заседание, на котором было принято решение о введении очередных ограничений в рамках карантина в Киеве.
В частности, были приняты следующие решения:
* учреждения здравоохранения независимо от форм собственности должны отменить все плановые операции, кроме срочных и неотложных;
* в течение 2 часов медики должны дать экстренное сообщение о каждом случае подозрения или заболевания коронавирусом с указанием информации о контактных лицах;
* при выявлении больных с легкими и средней степени тяжести формами заболевания обеспечить их самоизоляцию дома и сообщить им об ответственности за нарушение карантина;
* при выявлении тяжелых форм заболевания медики должны обеспечить госпитализацию больных в больницу;
* тестирование на коронавирус быстрыми тестами должно проводиться на 7-й день заболевания силами мобильных бригад неотложной помощи центров оказания первичной медико-санитарной помощи;
* Киевский городской лабораторный центр Минздрава ежедневно до 11:00 должен предоставлять в Департамент здравоохранения КГГА информацию о лабораторно подтвержденных случаях заболевания коронавирусом;
* медики вместе с полицией должны организовать совместную работу по своевременному выявлению, лабораторному обследованию и изоляции лиц, находившихся в контакте с больными коронавирусом;
* запретить работу МАФов по реализации шаурмы, приготовлению и продаже кофейных напитков;
* запретить реализацию в торговых заведениях алкогольных напитков на разлив и приготовление и продажу кофейных напитков;
* Национальной Академии медицинских наук Украины, Национальному медицинскому университету им. Богомольца, Национальной медицинской академи последипломного образования поручено решить вопрос привлечения специалистов по инфекционным болезням к работе в госпитальных базах;
* создать рабочие группы для обеспечения проверки соблюдения: режима в зоне санитарной охраны источников и объектов централизованного и децентрализованного питьевого водоснабжения; правил эксплуатации систем питьевого водоснабжения; установление режимов их работы, правил пользования водоразборными сооружениями; контроля за качеством питьевой воды.
* разработать алгоритмы лечения и сопровождения больных коронавирусом;
* ввести на территории Киева обязательный "масочный режим" для людей, находящихся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте.
Какие ограничения уже ввели
С 12 марта в Украине, в том числе и в Киеве, введен карантин. Предварительно он продлится до 3 апреля. На этот периоды закрыты все учебные заведения, театры, кино, ТРЦ, магазины, бары, рестораны, кафе. В Киеве закрыто метро, общественный транспорт обслуживает отдельную категорию граждан (медики, полиция, спасатели) и по пропускам. Кроме того, в столице запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками, киевлянам рекомендуют не выходить из дома.
Вместе с тем, продолжают работать продуктовые магазины, аптеки, АЗС, банки и почта. При этом, установлена дистанция между посетителями в полтора метра, которую необходимо соблюдать.
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