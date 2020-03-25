«Масочный режим» и закрытие МАФов с кофе и шаурмой: карантин в Киеве ужесточили

Карантин в Киеве из-за коронавируса снова ужесточили. Столичные власти приняли решение о закрытии МАФов и введении "масочного режима", подробнее о введенных ограничениях - в материале РБК-Украина.

23 марта городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций провела очередное заседание, на котором было принято решение о введении очередных ограничений в рамках карантина в Киеве.

В частности, были приняты следующие решения:

* учреждения здравоохранения независимо от форм собственности должны отменить все плановые операции, кроме срочных и неотложных;

* в течение 2 часов медики должны дать экстренное сообщение о каждом случае подозрения или заболевания коронавирусом с указанием информации о контактных лицах;

* при выявлении больных с легкими и средней степени тяжести формами заболевания обеспечить их самоизоляцию дома и сообщить им об ответственности за нарушение карантина;

* при выявлении тяжелых форм заболевания медики должны обеспечить госпитализацию больных в больницу;

* тестирование на коронавирус быстрыми тестами должно проводиться на 7-й день заболевания силами мобильных бригад неотложной помощи центров оказания первичной медико-санитарной помощи;

* Киевский городской лабораторный центр Минздрава ежедневно до 11:00 должен предоставлять в Департамент здравоохранения КГГА информацию о лабораторно подтвержденных случаях заболевания коронавирусом;

* медики вместе с полицией должны организовать совместную работу по своевременному выявлению, лабораторному обследованию и изоляции лиц, находившихся в контакте с больными коронавирусом;

* запретить работу МАФов по реализации шаурмы, приготовлению и продаже кофейных напитков;

* запретить реализацию в торговых заведениях алкогольных напитков на разлив и приготовление и продажу кофейных напитков;

* Национальной Академии медицинских наук Украины, Национальному медицинскому университету им. Богомольца, Национальной медицинской академи последипломного образования поручено решить вопрос привлечения специалистов по инфекционным болезням к работе в госпитальных базах;

* создать рабочие группы для обеспечения проверки соблюдения: режима в зоне санитарной охраны источников и объектов централизованного и децентрализованного питьевого водоснабжения; правил эксплуатации систем питьевого водоснабжения; установление режимов их работы, правил пользования водоразборными сооружениями; контроля за качеством питьевой воды.

* разработать алгоритмы лечения и сопровождения больных коронавирусом;

* ввести на территории Киева обязательный "масочный режим" для людей, находящихся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте.

Какие ограничения уже ввели

С 12 марта в Украине, в том числе и в Киеве, введен карантин. Предварительно он продлится до 3 апреля. На этот периоды закрыты все учебные заведения, театры, кино, ТРЦ, магазины, бары, рестораны, кафе. В Киеве закрыто метро, общественный транспорт обслуживает отдельную категорию граждан (медики, полиция, спасатели) и по пропускам. Кроме того, в столице запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками, киевлянам рекомендуют не выходить из дома.

Вместе с тем, продолжают работать продуктовые магазины, аптеки, АЗС, банки и почта. При этом, установлена дистанция между посетителями в полтора метра, которую необходимо соблюдать.