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Для большинства киевлян с 23 марта закроют общественный транспорт: кто сможет пользоваться спецмаршрутами
07:46 23.03.2020 |
В Киеве с 23 марта общественным транспортом смогут пользоваться только отдельные категории граждан: медработники, спасатели, коммунальщики, правоохранители, работники аптек, продуктовых магазинов и стратегических предприятий.
Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в видеообращении к киевлянам.
"С понедельника, 23 марта, общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно пассажиров, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни столицы - медработников, спасателей, правоохранителей, работников сферы ЖКХ, магазинов и аптек. Также общественным транспортом смогут пользоваться сотрудники стратегических предприятий", - сказал он.
По словам Кличко, в связи с этим в столице разработаны специальные маршруты общественного транспорта, схемы которых будут опубликованы сегодня позднее.
Мэр добавил, что вышеуказанные категории работников смогут пользоваться общественным транспортом в Киеве исключительно по специальным пропускам.
"Такие пропуска мы сейчас передаем на все необходимые предприятия. Все остальные граждане во время ограничений пользоваться общественным транспортом не смогут", - отметил мэр столицы.
В то же время Кличко добавил, что киевляне смогут пользоваться личным транспортом.
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