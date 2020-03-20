Киев стал вторым в мире по росту стоимости жизни - рейтинг The Economist

Киев поднялся на 22 строчки в рейтинге городов мира по стоимости жизни, составляемом The Economist, и занял второе место по росту в рейтинге.

Так, по результатам 2019 года, Киев занял 86 место из 133-х. Более резкий скачок в рейтинге (на 24 строчки) показал только турецкий Стамбул, который занял 96 место в общем рейтинге.

"Столица Украины поднялась отчасти благодаря рекордному урожаю зерна в 2019 году, который увеличил экспортные поступления, что привело к укреплению гривни по отношению к доллару США", - отмечает издание.

Кроме того, цены в Киеве повышаются за счет роста спроса после повышения минимальной заработной платы и более сильного роста реальной зарплаты, поясняют составители рейтинга.

"Столица Украины поднялась отчасти благодаря рекордному урожаю зерна в 2019 году, который увеличил экспортные поступления, что привело к укреплению гривни по отношению к доллару США", - отмечает издание.

Кроме того, цены в Киеве повышаются за счет роста спроса после повышения минимальной заработной платы и более сильного роста реальной зарплаты, поясняют составители рейтинга.

Рейтинг составлен на основе данных, собранных осенью 2019 года. При составлении рейтинга стоимость жизни в городах измеряется в процентах от стоимости жизни в Нью-Йорке, принимаемого за 100%. Исследователи изучают цены в супермаркетах, магазинах средней ценовой категории и специализированные торговые точки с более высокими ценами. Для каждого города собираются данные о стоимости более 160 товаров и услуг.

Первое место снова разделили три города - Париж, Гонконг и Сингапур. В топ-10 самых дорогих также попали Цюрих (Швейцария), Женева (Швейцария), Осака (Япония), Сеул (Южная Корея), Копенгаген (Дания), Нью-Йорк (США) и Тель-Авив (Израиль).

В десятке самых дешевых оказались Каракас (Венесуэла), Дамаск (Сирия), Ташкент (Узбекистан), Алматы (Казахстан), Бангалор (Индия), Карачи (Пакистан), Лагос (Нигерия), Буэнос-Айрес (Аргентина), Ченнаи (Индия), Нью-Дели (Индия).



