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Киев стал вторым в мире по росту стоимости жизни - рейтинг The Economist
15:59 19.03.2020 |
Киев поднялся на 22 строчки в рейтинге городов мира по стоимости жизни, составляемом The Economist, и занял второе место по росту в рейтинге.
Так, по результатам 2019 года, Киев занял 86 место из 133-х. Более резкий скачок в рейтинге (на 24 строчки) показал только турецкий Стамбул, который занял 96 место в общем рейтинге.
"Столица Украины поднялась отчасти благодаря рекордному урожаю зерна в 2019 году, который увеличил экспортные поступления, что привело к укреплению гривни по отношению к доллару США", - отмечает издание.
Кроме того, цены в Киеве повышаются за счет роста спроса после повышения минимальной заработной платы и более сильного роста реальной зарплаты, поясняют составители рейтинга.
"Столица Украины поднялась отчасти благодаря рекордному урожаю зерна в 2019 году, который увеличил экспортные поступления, что привело к укреплению гривни по отношению к доллару США", - отмечает издание.
Кроме того, цены в Киеве повышаются за счет роста спроса после повышения минимальной заработной платы и более сильного роста реальной зарплаты, поясняют составители рейтинга.
Рейтинг составлен на основе данных, собранных осенью 2019 года. При составлении рейтинга стоимость жизни в городах измеряется в процентах от стоимости жизни в Нью-Йорке, принимаемого за 100%. Исследователи изучают цены в супермаркетах, магазинах средней ценовой категории и специализированные торговые точки с более высокими ценами. Для каждого города собираются данные о стоимости более 160 товаров и услуг.
Первое место снова разделили три города - Париж, Гонконг и Сингапур. В топ-10 самых дорогих также попали Цюрих (Швейцария), Женева (Швейцария), Осака (Япония), Сеул (Южная Корея), Копенгаген (Дания), Нью-Йорк (США) и Тель-Авив (Израиль).
В десятке самых дешевых оказались Каракас (Венесуэла), Дамаск (Сирия), Ташкент (Узбекистан), Алматы (Казахстан), Бангалор (Индия), Карачи (Пакистан), Лагос (Нигерия), Буэнос-Айрес (Аргентина), Ченнаи (Индия), Нью-Дели (Индия).
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