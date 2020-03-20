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Кличко исключил возобновление работы столичного метро до окончания карантина
13:45 19.03.2020 |
Метро в Киеве не возобновит работу до окончания карантина, заявляет киевский городской голова Виталий Кличко.
"Вчера некоторые люди, которые не отвечают за транспортную область, сделали заявление, будто бы возможно частично возобновить работу метрополитена. Это - персональное мнение этих людей... Отмена движения метрополитена до 3 апреля - мероприятие вынужденное, на опережение", - сказал Кличко на онлайн брифинге в четверг.
Он также отметил, что с сегодняшнего дня во многих городах мира ограничивается движение в метро.
Как сообщалось, 17 марта метро Киева с 23:00 временно прекратило перевозку пассажиров в связи карантинными мероприятиями в Украине.
18 марта секретарь Киевского горсовета Владимир Прокопив сообщил, что в Киевском городском совете чиновники разрабатывают план специальных мероприятий для запуска работы метро, но с определенными ограничениями на время действия карантина. "Около половины медбратьев и медсестер киевских больниц доезжают на работу из соседних областей. Эти люди критически необходимы нам на своих рабочих местах. Поэтому мы также разрабатываем программу для "Киевпастранса", чтобы город смог обеспечить подвоз этих людей на работу и с работы", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук.
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