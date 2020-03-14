Забрали землю у России и «запустили» 4G-Интернет в метро: Что назаседал Киевсовет

Денис Гонтар / Depo.ua

Во время последнего заседания Киевсовета было принято несколько достаточно резонансных решений.

С 12 марта в Киеве были введены превентивные меры по борьбе с коронавирусом. И именно в этот день состоялось очередное заседание Киевсовета. Уже на входе в мэрию всех посетителей ждала женщина-медик, которая с помощью специального устройства бесконтактно измеряла температуру тела посетителей.

Само заседание началось с того, что депутаты наконец-то рассмотрели проект решения, который поспособствует появлению 4G-Интернета в столичном метро. Своим решением Киевсовет ввел плату за доступ операторов к инфраструктуре коммунальной формы собственности. Теперь с провайдеров и мобильных операторов будут брать деньги за то, что они пользуются инфраструктурой города. Размер денежных сборов будет устанавливать коммунальное предприятие, имеющее на балансе объекты, которые хотят использовать операторы. Например, в метрополитене мобильные операторы хотят использовать для внедрения 4G-Интернета тоннели и станции метро. Поэтому им придется заплатить за это метрополитену. Ранее мобильные операторы ждали именно этого решения Киевсовета, чтобы начать полномасштабное внедрение Интернета в подземке.

Еще одним горячим вопросом, который вызвал определенную дискуссию в Киевсовете, стало голосование за проект решения, который имел цель разорвать договор аренды земли для посольства России в Украине. Еще до Революции достоинства Россия взяла в аренду несколько земельных участков на Подоле для строительства, в частности резиденции посла России в Украине. Например, два таких участка расположены на улице Спасской. Однако после Майдана на этих участках, которые уже были загромождены, активисты создали скверы, где могут отдыхать киевляне. И пока никто там ничего строить не собирается из-за фактического отсутствия дипломатического диалога с Россией. Впрочем, во время обсуждения проекта решения о расторжении договора на аренду земли, некоторые депутаты выразили опасение, что если забрать у россиян арендованную землю в Киеве, они могут ответить тем же с землей в Москве, где находится посольство Украины на России. Впрочем, авторы проекта решения заявили, что в Москве сейчас вообще нет посла Украины, и поэтому рисковать нечем. В итоге депутаты поддержали решение о расторжении договора на аренду земельных участков на улице Спасской, где Россия должна строить свое посольство.

Однако самым горячим вопросом стало голосование за приобретение для Киева 200 новых автобусов. По данным мэра Кличко, автобусный парк столицы изношен на 70%, а многим автобусам уже более десяти лет. Мол, из-за своей старости автобусы очень часто ломаются и не выезжают на маршруты. Поэтому, чтобы улучшить ситуацию, было решено закупить 200 новых машин. Деньги, как обычно, хотят взять через Европейский банк реконструкции и развития под небольшой процент. Депутаты Киевсовета, в принципе, были не против поддержать такое решение, но их беспокоила одна маленькая деталь. Дело в том, что, по данным депутатов, столичные чиновники уже прописывают технические условия в тендере под автобусы белорусского производителя "МАЗ". Именно автобусы этого производителя в основном ездят по Киеву.

Но некоторые депутаты хотят, чтобы столичная власть поддерживала отечественных производителей, которые тоже могут производить автобусы. Для примера привели несколько европейских стран, где по улицам городов ездят автобусы, сделанные на местных заводах. После этого слово взял мэр Кличко, который заявил, что не против поддержать отечественного производителя, но столице автобусы нужны уже сейчас, а отечественные заводы не смогут сразу предоставить аж 200 автобусов. Это под силу пока иностранным производителям. Также Кличко добавил, что чиновники в первую очередь ориентируются на качество и стоимость коммунальной техники, которую будут закупать. Для примера он рассказал о трамваях, которые несколько лет назад закупил Киев. Тогда на маршруты вышли новенькие трамваи отечественного и иностранного производства. И вот, по словам главы столицы, иностранные машины практически не ломаются, а украинские трамваи регулярно требуют ремонта. В итоге депутаты все же проголосовали за то, чтобы взять в лизинг автобусы за деньги ЕБРР. Однако пока неизвестно, какого именно производителя будут эти автобусы.

Также во время заседания Киевсовета выяснилось, что во время "коронавирусного карантина" в столице главный медик города находится в отпуске. Депутаты Киевсовета даже поинтересовались у Кличко, почему он не отзовет из отпуска директора Департамента здравоохранения Валентину Гинзбург. Мэр столицы подтвердил, что чиновница находится в отпуске - по семейным обстоятельствам. Однако Кличко считает, что и без Гинзбург столица справится с коронавирусом, а потому из отпуска отозвать ее не будет.