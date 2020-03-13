В Киеве и области запускают систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПД

В Киеве и области с 1 мая начнет работать в штатном режиме система автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня при участии президента Украины Владимира Зеленского и руководства МВД состоялась презентация системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

«Сегодня мы запускаем автоматический центр безопасности дорожного движения. Это финальный шаг к введению автоматической видеофиксации дорожного движения Украины», - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По словам заместителя главы МВД Антона Геращенко, внедрение автоматической фото- и видеофиксации и нарушений правил дорожного движения важно, потому что по статистике 40% ДТП происходит именно из-за превышения скоростного режима.

Геращенко также рассказал, каким образом будет работать автоматическая фото- и видеофиксация нарушений ПДД.





«У нас на сегодняшний день установлено 20 камер в Киеве и до 1 мая, в день запуска системы в штатном режиме, будет установлено еще 30 камер в Киевской области. Эти камеры установлены не где попало, а установлены именно в местах, где по статистике, погибло наибольшее количество наших граждан и травмировались тоже», - отметил он.

В частности, как отметил Геращенко, на Южном мосту установлена камера автоматической фото- и видеофиксации, которая работает в тестовом режиме, «но с 1 мая каждый, кто будет превышать скорость на Южном мосту, будет получать сообщения о том, что он должен заплатить штраф».

«На Южном мосту за последние три года погибли два человека и более десяти получили травмы. Каждая авария на Южном мосту - это часы остановки трафика и тысячи киевлян часами стоят в этих пробках», - отметил Геращенко.

Кроме того, по его словам, камера также установлена на Харьковской площади в Киеве, где за последние три года погибли 10 человек.

«Камера фиксирует превышение скорости, после того патрульный полицейский фиксирует на своем компьютере и проверяет номера машины, после совпадение номера машины с ее маркой фиксируется и выписывается административный протокол. Этот административный протокол через Укрпочту направляется нарушившему лицу. Нарушитель после этого может ознакомиться с фотографией места, времени и даже пересмотреть видеозапись, в какое именно время его автомобиль превысил скорость. Если за рулем был не владелец автомобиля, то он может уведомить лицо, которому он доверил свой автомобиль, чтобы это лицо уплатило административный штраф», - пояснил Геращенко алгоритм работы автоматической фиксации нарушений правил ПДД.