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На первой станции киевского метро запустили 4G
12:58 05.03.2020 |
С 5 марта 2020 года три мобильные оператора начали предоставлять услуги 4G связи на станции киевского метрополитена "Академгородок".
Об этом говорится в совместном пресс-релизе мобильных операторов.
Отмечается, что это первая станция столичной "подземки", где стал доступен скоростной мобильный интернет.
Запуск 4G на этой станции стал возможным благодаря ранее заключенному договору сервитута между операторами и КП "Киевжилспецэксплуатация".
В рамках этого договора операторы имеют право модернизации части оборудования, установленного на станции Академгородок, до стандарта 4G.
"Все три мобильные оператора объединили усилия, чтобы запустить долгожданный 4G интернет как можно скорее на первой станции киевского метро. И все, что нам необходимо для запуска на остальных станциях - соответствующее решение депутатов Киевсовета", - комментирует запуск Александр Комаров, президент "Киевстар".
"Vodafone запустил 4G в Харьковском метро еще в октябре 2018 года. В первые дни после запуска суточный трафик подскочил почти втрое... Техническое решение, которое разворачивается сейчас в киевском метрополитене - одно из самых современных в мире", - комментирует Ольга Устинова, генеральный директор "Vodafone Украина".
"Мы ожидаем максимальной поддержки от Киевсовета и принятия соответствующих решений депутатами - без этих шагов операторы просто не могут двигаться дальше", - подчеркнул Исмет Языджы, главный исполнительный директор lifecell.
Для полноценного запуска и развертывания 4G на всех станциях в течение 2020 года депутаты Киевского городского совета должны принять решение о плате за доступ телеком операторов к инфраструктуре города, в частности метрополитена.
Если такое решение будет принято депутатами на ближайшей сессии городского совета - 12 марта, - то все три оператора планируют запустить 4G еще на 8 станциях метро в течение первого полугодия, а на всех станциях - до конца 2020 года.
Напоминаем:
В феврале депутаты Киевсовета отложили рассмотрение решения о запуске 4G в киевском метро из-за нюансов с регламентом.
Киевский городской совет за год не уполномочил коммунальные предприятия предоставить доступ мобильным операторам для развертывания сетей интернет-связи в метрополитене.
Запустить 4G в метро Киева руководство Киевской горадминистрации впервые пообещало семь лет назад. Однако за это время ни старое, ни новое руководство столицы не смог выполнить эту задачу.
В июле 2019 года операторы в рамках тендера выбрали компанию Huawei в качестве поставщика решения для строительства общей 4G сети в столичном метрополитене.
Техническое решение от Huawei позволяет использовать одну базовую станцию сразу всем трем операторам.
Сейчас для развертывания 4G на станции Академгородок Киевстар, Vodafone Украина и lifecell использовали частоты в диапазоне 1800 МГц.
Но в будущем также будет задействован диапазон 2600 МГц, что позволит обеспечить лучшее качество и скорость мобильного интернета.
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