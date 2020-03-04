Финансовые новости
- |
- 04.03.20
- |
- 17:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Киеве начали выпускать студенческий е-билет
17:32 03.03.2020 |
Киев переходит на единый способ оплаты проезда в городском общественном транспорте. Для пенсионеров действует карточка киевлянина, для школьников заработали электронные ученические билеты, теперь право льготного проезда есть и у студентов. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Мы начинаем переход на современную систему, когда карта с чипом будет служить одновременно удостоверением и е-билетом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что владелец такой карты сможет покупать поездки на студенческий электронный билет по льготной цене.
Для того, чтобы обеспечить студентов такими билетами, администрации вузов должны предоставить свои технические требования к будущим карточкам. Коммунальное предприятие ГИВЦ, которое занимается внедрением электронного билета, направило всем учебным заведениям письма с просьбой заказать студенческие билеты, интегрированные с системой е-билета.
В КГГА призывали администрации учебных заведений организовать процесс заказа обновленных студенческих билетов. Потому как своевременное изготовление е-билетов зависит от них.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Квартал 95» от ОПЗЖ. Как Медведчук собрался заманивать молодежь
|Страна Зеленского 2.0: Зачем президент отдал правительство Ахметову, Фирташу и Коломойскому
|Кабмин Шмыгаля. Кто эти старые-новые министры
|Повышения не будет. Сколько Кабмин Гончарука сэкономит на пенсионерах
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина остается «частично свободной» страной в рейтинге Freedom House
|Средняя цены на квартиры в новостройках Киева, в феврале 2020 года составила 27 977 грн
|В феврале средняя стоимость квартир в Киеве отмечена на уровне 35610 грн
|Кабмин хочет продать целый квартал в центре Киева - Дубилет
|В Киеве начали выпускать студенческий е-билет
|Украина будет выдавать «золотые визы» за инвестиции от $100 тысяч
Это интересно
|Появились новые доказательства причастности Huawei к нарушениям торговых санкций США
|Peugeot 208 назвали лучшим автомобилем Европы
|Покрышки Goodyear reCharge смогут наращивать новый протектор
|Volkswagen поставил крест на компримированном природном газе
|Apple продолжает платить за замедление iPhone
|Apple добавит сенсорную панель к клавиатуре для iPad Pro
|ИИ Google сканирует миллиарды вложений в сообщения Gmail, выявляя вредоносные документы