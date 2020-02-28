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В приложении Kyiv Smart City появилась услуга возвращения эвакуированного авто
17:41 27.02.2020 |
КГГА запустила функцию возврата эвакуированных авто, возможность оплаты штрафа за эвакуацию и хранение авто на штрафплощадке через приложение городских сервисов Kyiv Smart City. Об этом сообщил пресс-центр КГГА.
Функция доступна только для автомобилей, которые эвакуировала Инспекция по парковке и только для киевлян, которые связали данные автомобиля с профилем в приложении.
"Если транспорт эвакуировали, пользователь получит пуш-уведомление об этом и сможет сразу начать процесс возврата", - отметили в КГГА.
Кроме того, в разделе "Эвакуация" пользователь сможет самостоятельно проверить эвакуирован его автомобиль или нет, введя номер автомобиля в поиск.
"Если автомобиль эвакуирован инспекцией, пользователь может сразу начать возврат автомобиля. Для этого нужно указать номер техпаспорта и загрузить его фото и фото водительских прав с обеих сторон. После этого водитель может выбрать дату, когда заберет автомобиль, и оплатить штраф, сумму за эвакуацию и хранение автомобиля на штрафплощадке. Таким образом, процесс возвращения автомобилей станет в разы быстрее", - отметил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.
Напомним, в приложении Kyiv Smart City киевляне уже могут пополнить Kyiv Smart Card, приобрести одноразовый QR-билет, оплатить коммунальные услуги, приобрести абонемент на парковку, оплатить почасовую парковку или воспользоваться афишей городских событий.
Кроме того, сегодня, 27 февраля, Укравтодор представил интерактивную карту, на которой водители смогут в режиме реального времени оставлять жалобы на состояние дорог, получать актуальную информацию о состоянии проезда (ремонтов, ДТП, перекрытия движения, осложнения движения и т.д.).
Интерактивная карта Укравтодора доступна по ссылке map.ukravtodor.gov.ua, у нее есть мобильная версия. В ведомстве пока не планируют создавать отдельное мобильное приложение, для карты, однако планируют интеграцию в частности навигационной системой Waze.
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