Финансовые новости
- |
- 26.02.20
- |
- 07:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Внедрение электронного билета в Киеве обошлось в 500 миллионов, – КГГА
23:20 25.02.2020 |
Внедрение электронного билета для оплаты проезда в общественном транспорте в Киеве стоило около 504 млн грн. Таким образом, затраты на оборудование каждого транспортного средства составили 206 тыс. грн.
Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.
Согласно сообщению, технологически адаптировано к системе е-билета 100% сети коммунального транспорта: 1326 единиц наземного транспорта и 359 турникетов в метро. Также создано более 4000 мест продажи е-билета.
"Внедрение е-билета стоило столице около 504 млн грн. Поставщиков техники и услуг выбрали в рамках тендера через систему публичных электронных закупок Prozorro. Затраты на 1 единицу транспортного средства в Киеве составляют 206 тыс. грн. Эта сумма меньше по сравнению с аналогичными проектами в других городах Украины. Например, во Львове при общем количестве 638 единиц на 1 единицу транспортного средства потратили 526,6 тыс. грн. А в Харькове, где насчитывается 451 транспортное средство, установка е-билета в одном стоило примерно 411 тыс. грн", - заявляет директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров.
Как сообщалось, с 1 апреля Киев переходит на е-билет для оплаты проезда во всех видах общественного транспорта. Пассажирам предлагают использовать для оплаты проезда проездные билеты нескольких видов, транспортную карту Kyiv Smart Card, одноразовый QR-билет, карточку киевлянина, а также ученический и студенческий е-билеты.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|«Какая это нафиг реформа»: Когда Зеленский уволит министра Скалецкую
ТОП-НОВОСТИ
|Расплата за обман. Почему рейтинги Зеленского и его партии падают друг за другом
|Решение ЕСПЧ по люстрации украинских чиновников вступило в силу
|Двойной провал. Как конституционные судьи отобрали у Зеленского Верховный Суд
|Тяжелая весна. Почему аграрии сидят без денег
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк объявил о значительном снижении ставок по всем программам кредитования покупки жилья
В РУБРИКЕ
|Внедрение электронного билета в Киеве обошлось в 500 миллионов, – КГГА
|Украина вводит безвиз с еще одной карибской страной
|В Киеве с апреля заработают единый е-билет для метро и наземного общественного транспорта и туристические проездные
|В Украине запустили электронный сервис, который платит кэшбек за безопасное вождение
|Земля для московской церкви и «дерибан» Труханова острова: Как депутаты долго собирались, чтобы сбежать из Киевсовета
|В метро Киева появится связь 4G: на каких станциях это произойдет уже в марте
Это интересно
|120 к/с, HDMI 2.1, 12 TFLOPS и обратная совместимость — это всё есть у Xbox Series X
|Mazda откажется от новинок на ближайшие два года
|Realme X50 Pro 5G: смартфон с 90-Гц экраном AMOLED и процессором Snapdragon 865
|Sony Xperia 10 II: смартфон с экраном CinemaWide и процессором Snapdragon 665
|Sony представила флагманский Xperia 1 II с технологиями камер Sony Alpha
|Microsoft запретила создавать локальный аккаунт при установке Windows 10
|Представлен Volkswagen Caddy нового поколения