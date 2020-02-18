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В Киеве с апреля заработают единый е-билет для метро и наземного общественного транспорта и туристические проездные
18:04 17.02.2020 |
Киевгорадминистрация с 1 апреля 2020 года запустит единый электронный билет в метро и на пяти видах наземного общественного транспорта, говорится в сообщении КГГА.
Единым е-билетом можно будет оплатить поездку в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке.
"Пассажир, исходя из необходимого ему количества поездок в месяц, может не только контролировать собственные транспортные расходы, но и экономить на стоимости каждой поездки ", - отмечается в сообщении.
С этой целью разработана новая линейка проездных билетов, предусматривающая фиксированное количество поездок на всех видах общественного транспорта в течение месяца в зависимости от потребностей пассажира. Тариф при этом остается на уровне 8 гривен за одну поездку.
Так, будут действовать проездные на 46, 62, 92 и 124 поездки в месяц стоимостью 290 грн, 390 грн, 575 грн и 770 грн соответственно. Можно будет также приобрести "безлимитные" проездные на все виды общественного транспорта стоимостью 1300 грн.
Как отмечают в КГГА, если пассажир пользуется метро и троллейбусом дважды в день в течение 21 рабочего дня в месяц, он осуществляет 84 оплаты за проезд - и в этом случае ему выгоднее приобрести проездной билет на 92 поездки, где стоимость одной поездки будет 6,25 грн а не 8 грн.
Кроме того, вводится в оборот "туристический" проездной билет - со сроком действия в течение 24, 48 и 72 часов с момента активации. Стоить такой билет будет 100, 150 и 200 грн соответственно.
Одновременно будут действовать карточки Kyiv Smart Card с возможностью пополнения за один раз на до 50 поездок. Поездки могут быть использованы на всех видах наземного общественного транспорта.
"Приобретенные до 31 марта 2020 года поездки на пластиковой бесконтактной карточке, которая действует исключительно в метрополитене, будут действительны до 31 марта 2021 года", - подчеркнули в КГГА.
Вводимая система оплаты проезда разработана в связи с оборудованием всего подвижного состава городского общественного транспорта автоматизированной системой учета оплаты проезда.
"Диджитализация оплаты проезда позволяет городу знать точное количество пассажиров. Например, благодаря электронному билету мы знаем, что общественным транспортом ежедневно пользуются около 400 тыс. льготных пассажиров и 300 тыс. владельцев Kyiv Smart Card", - сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.
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