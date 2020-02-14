Земля для московской церкви и «дерибан» Труханова острова: Как депутаты долго собирались, чтобы сбежать из Киевсовета

Денис Гонтар / Depo.ua

Даже за два рабочих дня депутаты не могут осилить повестку дня одного заседания Киевсовета.

Уже традиционно заседание Киевсовета началось с опозданием. Обычно депутатов созывают на 10:00, но они не приходят вовремя. Заседание, начинаются, например, в 11:00, как это произошло 13 февраля, но и на это время депутаты почему-то "не успевают".

После прослушивания гимна Украины избранники киевлян сразу перешли к делам. В частности, у одного из лидеров фракции "Батькивщина" Татьяны Мелиховой возник вопрос, куда делись флажки с изображениями их политической силы, которые стояли возле каждого рабочего места депутата. То же самое произошло и с флажками других политических сил. На это секретарь Киевсовета Владимир Прокопив ответил, что это уборщицы перестарались, когда наводили порядок в зале заседаний. Мол, флажки вернут на место.

Фактически на сегодняшнее продолжение заседания Киевсовета, которое началось еще 6 февраля, остались земельные вопросы. Одним из них был проект решения о выделении земельного участка церкви Московского патриархата. Фактически, большинство депутатского корпуса высказалось против предоставления земли этой структуре. Раздавались реплики, что даже во времена Януковича московской церкви не выдавали землю в Киеве, что, стоит отметить, вызывает удивление, ведь храмов этой конфессии в столице немало, и все они не в воздухе парят. При этом община, которая просит землю у городских властей, уверяет, что вот-вот перейдет под протекторат Православной церкви Украины. По мнению некоторых депутатов, это все только на словах и нельзя давать землю, пока эта церковь не станет украинской. Впрочем, были и контраргументы, мол, не нужно смешивать политику с верой. Например, один из руководителей фракции "Единство" Владимир Яловой, соратник бывшего мэра столицы Омельченко, заявил, что люди ходят в церковь, и им неинтересна политика, поэтому нет ничего плохого, если церковникам, пусть и московским, выделят землю. В итоге депутаты решили не поддерживать этот вопрос и церковь Московского патриархата осталась без земли. По крайней мере, пока что.

Еще одним достаточно дискуссионным вопросом стало выделение земли государственному предприятию "Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств". Казалось бы ничего особенного, но речь идет о земле на Трухановом острове. На улице Трухановской, 1, уже есть разнообразные здания государственного предприятия. В частности, здесь возвели небольшой отель на десять номеров, в которых останавливаются иностранные делегации, когда приезжают на базу отдыха государственного предприятия. Руководители структуры уверяют, что платят десятки миллионов гривен в столичный бюджет, а потому можно пойти им навстречу. Но вопрос вызвал нешуточную дискуссию. В частности, один из депутатов заявил, что как только государственным органам что-то нужно, то киевская власть должна идти навстречу, а когда нужно что-то городской власти, то никто ее не слышит. Для примера был упомянут выкуп одного из цехов бывшего завода "Большевик", возле Шулявского путепровода. Здание необходимо снести, чтобы закончить здесь развязку, а для этого нужно выкупить цех у Фонда государственного имущества. Однако последний выставил столице цену в размере 700 миллионов гривен. Поэтому депутаты настаивали, что стоит действовать так же, как государственная власть действует по отношению к киевлянам. В конце концов болтовня дала положительный результат, но только для Дирекции по обслуживанию иностранных представительств: депутаты поспорили и все же решили отдать просителям кусок земли на Трухановом острове.

Вообще земля на этом столичном острове стала объектом повышенного внимания во время заседания Киевсовета 13 февраля. Чуть позже на голосование выставили еще один проект решения, согласно которого на Трухановом острове, в урочище Черторый надо дать в аренду три гектара земли для создания водно-спортивной базы. Во время обсуждения оказалось, что история эта тянется еще со времен мэра Черновецкого. Тогда "молодая команда" "космического мэра" отдала этот кусок земли бизнесменам, но прокуратура обжаловала это решение Киевсовета. С того времени в прошлом практически десять лет, и теперь уже большинство Кличко решило помочь предпринимателям получить желаемый участок. И после таких подробностей большинство депутатов решили не поддерживать такое решение. Хотя немало депутатов из фракции "Солидарность" голосовали "за".

Это не помешало другим бизнесменам "отхватить" себе более чем полгектара земли на Трухановом острове. "Для рекреационных целей" на самом берегу главной реки страны - именно так было записано в одном из проектов решений. И в данном случае большинство избранников киевлян уже не устояли - землю отдали.

А еще депутаты решили немного "перетрясти" руководящий состав некоторых постоянных комиссий Киевсовета. Например, повезло фракции "Единство", ведь ее депутат Вячеслав Бродский стал первым заместителем главы "вкусной" комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. До этого времени депутат являлся лишь членом этой комиссии. Пошел на повышение и представитель депутатской группы "Киевская команда" Вадим Васильчук, который теперь будет первым заместителем главы комиссии по вопросам образования - до последнего времени он являлся простым ее членом. Кроме того, представитель фракции "Свобода" Михаил Будилов теперь будет заместителем главы комиссии по вопросам собственности.

Немного комичная ситуация касательно депутата из фракции "Солидарность" Вадима Онуфрийчука. Он является членом комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, но захотел стать членом комиссии по вопросам бюджета. В последней заявили, что у них и так уже 20 человек в составе, еще один депутат им не нужен. Депутат Онуфрийчук буквально умолял взять его в команду "бюджетников", но депутаты были неумолимы.

После важного голосования за распределение руководящих должностей в комиссиях депутаты вроде как должны были спасти сквер имени Чкалова, который расположен на пересечении улиц Олеся Гончара и Михаила Коцюбинского. По данным активистов, застройщик, который возводит жилье рядом со сквером, хочет забрать и часть зеленой зоны. Представитель застройщика во время выступления на заседании Киевсовета заверил, что таких намерений комания не имеет. И когда наконец дошло до голосования, оказалось, что избранники куда-то "рассосались", и в зале просто отсутствует кворум - работать остались только 54 человека, хотя для принятия решений необходимы голоса как минимум 61 депутата. То есть половина из 120 "работников" во время заседания ушли где-то гулять. Секретарь Киевсовета Владимир Прокопив решил просто остановить заседание, чтобы собраться для его продолжения в другой день.