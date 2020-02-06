КГГА подписала меморандум с израильской компанией LAMED о внедрении системы «умной» парковки в столице

В Киеве стартует пилотный проект по внедрению автоматизированной системы организации парковочного пространства. Реализацией проекта займется израильская LAMED - представитель американской компании MPS в Восточной Европе.

Как сообщает пресс-служба КГГА, компании MPS и Lamed предложили автоматизированную систему парковки с функционалом системы безопасного города, которая автоматически рекомендует локации парковки, получает плату за парковку, сообщает о нарушении, минимизирует случаи нарушения парковки и 24/7 контролирует парковочное пространство.

Проведение исследования по внедрению и настройке системы будет бесплатным для Киева.

"Партнеры будут устанавливать всю систему полностью за свой счет. Модель будет заключаться в том, что компания и КГГА будут делить прибыль от работы этой системы. Со стороны города ноль инвестиций, только прибыль", - подчеркнул советник мэра Киева Максим Бахматов.

Как это работает. Система будет считывать номера машин и оплату. Камера будет фиксировать нарушителей и тех, кто не заплатил за парковку, и будет присылать им штрафы, предварительно все фиксируя.

Пилотный проект стартует в районе Бессарабского рынка и продлится 60 дней. По его итогам будет сделан финальный отчет и дальнейшая карта внедрения системы в центре Киева (на первом этапе).