В Киеве открыли «единое окно» для получения авто со штрафплощадки

В Киеве появилось "единое окно", где можно оформить получение эвакуированного автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что по ул. Народного ополчения, 9 можно получить все квитанции, которые выдает инспектор по парковке: на оплату перевозки автомобиля эвакуатором на штрафплощадку; сохранности авто на штрафплощадке и на оплату админштрафа.

В КГГА планируют в ближайшие две недели запустить еще пять точек на территории ЦНАП.

Из-за того, что количество эвакуируемых ежедневно автомобилей растет, в КГГА рассматривают возможность перевести эти процедуры в электронный формат. "Например, дополнить мобильное приложение KyivSmartCity функционалом, который позволит оплатить штраф за неправильную парковку, услуги эвакуатора и хранения машины на штрафплощадке", - отметил советник городского головы Максим Бахматов.

Ранее, если автовладельца не было в момент эвакуации авто, ему необходимо было сначала обратиться в управление патрульной полиции. Там составляют админпостановление за несоблюдение правил дорожного движения и дают копию акта об эвакуации. Затем необходимо оплатить услуги эвакуатора и за хранение автомобиля. Далее следует заплатить штраф по постановлению в любом отделении банка, через платежный терминал или онлайн. После чего необходимо приехать с оплаченными квитанциями на штрафплощадку и забрать машину.