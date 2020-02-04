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В Киеве открыли «единое окно» для получения авто со штрафплощадки
19:11 03.02.2020 |
В Киеве появилось "единое окно", где можно оформить получение эвакуированного автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Отмечается, что по ул. Народного ополчения, 9 можно получить все квитанции, которые выдает инспектор по парковке: на оплату перевозки автомобиля эвакуатором на штрафплощадку; сохранности авто на штрафплощадке и на оплату админштрафа.
В КГГА планируют в ближайшие две недели запустить еще пять точек на территории ЦНАП.
Из-за того, что количество эвакуируемых ежедневно автомобилей растет, в КГГА рассматривают возможность перевести эти процедуры в электронный формат. "Например, дополнить мобильное приложение KyivSmartCity функционалом, который позволит оплатить штраф за неправильную парковку, услуги эвакуатора и хранения машины на штрафплощадке", - отметил советник городского головы Максим Бахматов.
Ранее, если автовладельца не было в момент эвакуации авто, ему необходимо было сначала обратиться в управление патрульной полиции. Там составляют админпостановление за несоблюдение правил дорожного движения и дают копию акта об эвакуации. Затем необходимо оплатить услуги эвакуатора и за хранение автомобиля. Далее следует заплатить штраф по постановлению в любом отделении банка, через платежный терминал или онлайн. После чего необходимо приехать с оплаченными квитанциями на штрафплощадку и забрать машину.
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