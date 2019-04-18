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В Киеве запустят сервис Uber Shuttle
09:40 18.04.2019 |
Компания Uber собирается запустить в Киеве сервис Uber Shuttle, который позволит заказать поездку на микроавтобусе с гарантированной посадкой и по доступной цене. По сути, сервис представляет собой «маршрутку для избранных», которая будет курсировать по популярным маршрутам - например, утром из спальных районов в центр столицы или к ближайшей станции метро и в обратном направлении вечером, после завершения рабочего дня.
Об этом сообщает портал ITC.ua.
Информация о сервисе появилась на официальном сайте Uber в Украине, где потенциальным пользователям предлагают пройти небольшой опрос по поводу сервиса Uber Shuttle. В частности, компания предлагает ответить на вопросы: из какого и в какой район вы собираетесь ездить, а также в какие дни недели и в какое время.
В Uber не назвали точной даты запуска сервиса Uber Shuttle в Киеве, однако указали, что это произойдет через «несколько недель».
«Мы рады объявить, что вскоре ежедневные поездки в Киеве станут еще удобнее благодаря новому сервису от Uber. Через несколько недель вы сможете заказать место в чистом, удобном Uber Shuttle высокого качества и по доступной цене, поэтому больше не придется стоять в очередях или пропускать свой транспорт из-за того, что он переполнен»
Также в компании отметили, что поездки в сервисе можно будет заказать в том же приложении Uber, которое используется для индивидуальных поездок. Аналогичный по формату сервис Uber Bus уже работает в Египте.
Напомним, что недавно Uber запустил в Киеве сервис Uber Green на основе электромобилей Nissan Leaf, Renault Zoe и др. по цене UberSELECT.
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