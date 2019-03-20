Строительство пешеходно-велосипедного моста через Владимирскую горку полностью законно – КГГА

Строительные работы по возведению пешеходно-велосипедного моста через Владимирскую горку полностью законны и будут завершены в конце весны, сообщили в пресс-службе КГГА на запрос агентства «Интерфакс-Украина».

"Продолжаются работы по возведению пешеходно-велосипедного моста. Никаких требований от ЮНЕСКО о приостановке работ городская администрация не получала", - цитирует пресс-служба замглавы КГГА Александра Спасибко.

По его словам, строительные работы проводятся вне охранной зоны культурного наследия Софии Киевской, утвержденной Министерством культуры указом №233 от 23 марта 2017 года.

"Были выполнены проектные работы, собраны все разрешительные документы, проведены археологические исследования. Вся документация соответствует действующему законодательству и была неоднократно продемонстрирована журналистам и всем заинтересованным сторонам. Я подчеркиваю, что проведение строительных работ законно", - подчеркнул А.Спасибко.

При этом он сообщил о визите представителей ЮНЕСКО в Украину в апреле 2019 года. Он также указал, что строительные работы предполагается завершить к концу весны и открыть мост ко Дню Киева.





А.Спасибко также добавил, что КГГА получила экспертный вывод об отсутствии негативного влияния строительства на объект культурного наследия от экспертного совета Украинского национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест. "Вывод экспертного совета будет опубликован на сайте КГГА", - добавил замглавы.

Ранее в СМИ была обнародована информация о требовании Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО приостановить работы по строительству моста, однако соответствующий документ обнародован не был.

Как сообщалось, по данным КГГА, длина моста составит примерно 210 м, ширина – от 6 м в регулярных зонах до 14 м в зонах смотровых площадок. Мостовой переход будет построен из бетона, железа и стекла.