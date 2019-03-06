Киев будут передавать права на эксплуатацию парковок только через ProZorro

Киев будет продавать права на эксплуатацию платных парковок на конкурсе через систему Prozorro.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня на заседании сессии Киевсовета поддержали 64 из 83 депутатов.

Ожидается, что конкурентные принципы усовершенствуют систему организации парковочного пространства в городе.

Согласно решению, через три месяца КП «Киевтранспарксервис» совместно с Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА должны начать продажу прав на размещение или обустройство коммунальных паркоплощадок предприятия (кроме тех, которые определены непосредственно для обустройства «Киевтранспарксервисом») исключительно в системе Prozorro и без права передачи третьим лицам.

Докладчик по данному вопросу, депутат от группы «Киевская команда» Ольга Белецкая отметила, что таким образом парковки, «вместо того, чтобы раздаваться ручным методом кому заблагорассудится», будут выставляться на Prozorro, а громада и предприниматели будут знать, кто и за какую цену приобрел права на эксплуатацию площадок.

В то же время проект решения вызвал дебаты между депутатами, поскольку некоторые из них заявили, что получили обращение от предпринимателей, занимающихся эксплуатацией парковок в соответствии с заключенными ранее договорами. Предприниматели опасаются, что действие таких соглашений будет приостановлено в связи с этим решением Киевсовета.

В ответ представитель провластной фракции Андрей Странников отметил, что это решение является рамочным, и в настоящее время не определен порядок его реализации.

«В одном из пунктов решения отмечается, что в случае необходимости, но не позднее чем через 3 месяца со дня принятия этого решения, Департамент транспорта должен предоставить Киевгорсовету проект решения, направленный на реализацию сегодняшнего решения. Это лишь рамочный документ, который определяет стратегическое направление - мы за прозрачные процедуры в этой сфере», - отметил он.

По словам Странникова, в течение трех месяцев Киевсовет должен принять документ по реализации сегодняшнего решения.

«И этим решением будут установлены преимущества для тех, кто сегодня эксплуатирует те или иные площадки. То есть во втором решении будут обеспечены их права», - заверил Странников.

В свою очередь председательствующий на заседании мэр Виталий Кличко дал протокольное поручение обеспечить разработку необходимого следующего проекта решения Киевсовета.