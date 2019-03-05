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Шулявский мост начнут ломать 16 марта. Водителям показали схему движения
18:37 04.03.2019 |
Шулявский путепровод полностью перекроют 16 марта в связи с реконструкцией.
Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Киевсовета.
Главный инженер КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" Александр Здольник рассказал, что работы по демонтажу путепровода начнут уже 17 марта.
"Этапность выполнения работ предусматривает, что первые работы - это демонтаж контактной сети, демонтаж опор освещения, демонтаж карнизных блоков, демонтаж консолей тротуаров, разборка асфальтово-бетонного покрытия, демонтаж самих балок пролетных строений и частичный демонтаж ростверков", - рассказал он.
К концу 2019 года планируется, в частности, завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина - 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройства и озеленения.
Движение транспорта на это время будет организовано прилегающими улицами.
Относительно движения транспорта в направлении Вадима Гетьмана - Александра Довженко, то движение будет происходить существующим реконструированным съездом на проспект Победы с возможностью пересечения проспекта и выездом на улицу Александра Довженко существующим реконструированным съездом, где также устроят временный светофорный объект.
Троллейбусное движение со стороны Севастопольской площади по улице Вадима Гетьмана будет иметь конечную остановку "Индустриальный мост"; со стороны улицы Елены Телиги улице Александра Довженко - конечную остановку "Ул. Ивана Гонты".
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