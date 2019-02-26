В ближайшее время на улицы Киева выйдут новые парковочные инспекторы

Под них перепишут правила эвакуации автомобилей, а для расчистки улиц от машин нарушителей задействуют дополнительно до трех десятков новых единиц техники. Также город ждет повышения стоимости парковки. Начальник инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин рассказал в интервью UBR.ua, как будет работать новая городская служба.

Сколько инспекторов будут контролировать соблюдение правил парковки в Киеве?

Мы начали набирать инспекторов с начала декабря 2018 года. Процесс идет не быстро. Речь идет о госслужбе, у людей должно быть высшее образование, нужно пройти соответствующие тесты, собеседования и пр. Только после этого решается, может ли человек работать инспектором. Уже набрано около 10 человек. Конкурс будет продолжаться на протяжении всего 2019 года. В инспекцию, согласно штатному расписанию, планируется нанять 113 человек, из которых 90 - непосредственно инспектора парковки.

Когда они выйдут на работу?

В течении 1-2 недель. Маршруты разработаны, но будут меняться по мере набора новых работников. Пока говорим о центральной части города, о наиболее нагруженных транспортных узлах, где собираются пробки из-за неправильно припаркованных авто.

Поначалу инспекторы будут проводить разъяснительную работу с нарушителями. Для этого разработали специальную памятку для водителя, она ярко красного цвета, в которой описаны случаи, при которых водитель может быть оштрафован. Также там будет раздел по неоплаченной парковке. При грубых серьезных нарушениях, будут вызываться эвакуаторы.

Когда инспекторы начнут выписывать штрафы за нарушения парковки?

28 февраля на сессии Киеврады должны принять последние необходимые для инспекции решения, на основании которых мы сможем выходить на работу. Первый этап рассчитан на 1-1,5 месяца. Надеюсь, уже в начале-середине апреля будем готовы перейти ко второму этапу, который будет предусматривать оформление постановлений. Следующий этап (в мае-июне) - когда машины нарушителей начнут активно эвакуировать.

Увозят ли уже сейчас автомобили на штраф-площадки?

Пока эвакуация проводится силами коммунальных предприятий Центра организации дорожного движения и Киевпарктранссервиса, у каждого порядка 6 эвакуаторов на балансе. С привлечением полиции происходит эвакуация тех автомобилей, которые запаркованы в ненадлежащем месте или создают существенные преграды для движения общественного транспорта.

То есть, эвакуации есть и сейчас. Нормативно-правовая база еще не позволяет парковочной инспекции, то есть городу, производить эти мероприятия. Техника задействуется коммунальная, штраф-площадки используются государственные (ГП МВД «Информ ресурсы»), а полиция оформляет это все.

Мы пока только содействуем и определяем, где есть правонарушения, вызываем патруль, и тогда автомобиль эвакуируют. Но когда вступит в силу вся правовая база в апреле-мае, мы будем иметь возможность уже силами города производить эвакуацию без присутствия водителя и без привлечения патрульной службы.

Сколько всего эвакуаторов будет работать по Киеву?

Сейчас решаем, что нужно ли городу: закупать отдельно технику или заказать эти услуги через систему Prozorro, чтобы не нести дополнительные затраты на обслуживание эвакуаторов, зарплаты новым работникам и пр. Склоняемся ко второму варианту.

Нам необходимо порядка 25-30 эвакуаторов разных типов: фронтальной, боковой загрузки и т.д. Время, которое тратится на эвакуацию, должно быть минимальным, чтобы эвакуатор не парковался параллельно с машиной нарушителя и не перекрывал еще одну полосу. Этот критерий для компаний-участников тендера - очень важен.

Они должны уметь оперативно грузить автомобили, которые запаркованы на тротуаре, прямо, «ёлочкой» и т.д. Посмотрим, справляется ли город только за счет закупки такой услуги, без приобретения эвакуаторов. Если нет, тогда будем закупать дополнительно. Надеемся, что настанет момент, когда большое количество эвакуаторов будет не нужно, когда водители все-таки начнут соблюдать правила. Тендер планируем на май-июнь. Все делаем параллельно с урегулированием законодательной базы.

Что именно поменяется в порядке эвакуации?

МВД приняло соответствующий порядок эвакуации, который подходит полиции, но не применим к коммунальным службам. Например, патрульные обязаны привлекать двух понятых, оформлять протоколы и пр. Город же пытается упростить систему. Мы подали необходимые документы в Кабмин, чтобы внесли необходимые изменения. Ожидаем, что примут, ориентировочно, в апреле. Пока это не сделано, все мероприятия выполняются только с привлечением полиции.

За что будут эвакуировать авто, а за что просто выпишут штраф?

Каждый случай нужно рассматривать отдельно. Эвакуировать будут за парковку на полосах для общественного транспорта. На сегодняшний день улиц с ними порядка 70 и их количество будет увеличиваться.

Если мы говорим об уменьшении количества машин в Киеве, город должен предоставить альтернативу. Но общественный транспорт должен иметь возможность двигаться, поэтому такие нарушители будут эвакуироваться в первую очередь.

Еще один повод - если парковка разрешена, но автомобиль это сделал неправильно (например, нужно вдоль бордюра, а авто стоит прямо на тротуаре). Следовательно, должен быть соответствующий знак и разметка.

На пешеходных переходах нельзя оставлять авто. С 1 сентября 2018-го запрещено парковаться на тротуарах. Раньше здесь была оговорка, если для пешеходов остается не меньше 2-х метров, то парковаться можно. Но согласно стратегии развития города, приоритет отдается пешеходу, потом велосипеду, следом общественному транспорту, потом коммерческому транспорту, и только в конце - частному транспорту. Поэтому такие автомобили тоже будут эвакуировать.

Главная боль всех автомобилистов - отсутствие парковочных мест в городе. Как эта проблема будет решаться?

Сейчас появляются парковочные карманы. Речь идет о понижении уровня тротуара относительно дороги, ограждения места бордюрным камнем, нанесение соответствующей разметки и т.д.

Но есть проблема - проходящие по всему городу сети: электрические, тепловые, связи и т.п. Даже если визуально можно где-то сделать карман, мы упираемся в техническую невозможность. Если нельзя углубиться, то нужно перекладывать эти сети, а это уже совершенно другие суммы. Быстро это сделать точно не получится.

Очевидно, что одних только карманов недостаточно.

Если говорить о краткосрочной перспективе, то сейчас идут переговоры о том, чтобы внести изменения в ГОСТы и разрешить установку механизированных парковок. Мы думаем о небольших парковках до 10 машиномест, и о больших механизированных до 100 автомобилей.

Это быстро возводимые металлические конструкции. Предложений по рынку масса и от американских, и от европейских компаний. Это многоуровневый паркинг, в который заезжает машина и она автоматически поднимается в свободную ячейку. Это поможет кардинально изменить ситуацию с парковочным пространством. Если соответствующие изменения будут внесены, мы сможет быстро решить этот вопрос. Это планы на этот год.

Сколько и где их планируется установить?

Самая большая проблема - это центр города, где запаркованные автомобили создают пробки. Будем смотреть, сколько участков сможем найти в центре. На сегодняшний день анализируется порядка 30 площадок. В ближайшее время станет ясно, сколько из них можно будет выделить под механизированные паркинги.

Планируется ли что-то подобное в спальных районах?

У нас есть концепция развития парковочного пространства, там есть такое понятие как «резидентские парковки». Они могут быть самые разные: механизированные, наземные, подземные и т.д. Если в городе будет строится новый микрорайон, город будет требовать обязательное наличие не парковки у дома, а многоуровневого паркинга.

Есть еще порядка 5 перехватывающих паркингов на въездах в город. К сожалению, только одна из них пока имеет юридический статус, и может быть использована как перехватывающий паркинг - возле метро Теремки. Остальные находятся в разных углах города - Оболонь, заезд со стороны Борисполя, Чернигова и пр. Они есть, но пока не обустроены.

Рестораны часто «отбивают» себе на тех же тротуарах «личные» места...

Это все нарушение. Город не выдавал никому из ресторанов, клубов или салонов специальных разрешений. Это же касается посольств. Правила едины для всех. Если посольство хочет для себя отдельную зону, должно быть все согласовано, нужен землеотвод, должно быть определено, что данная земля передана в аренду. Они ее, соответственно, должны благоустроить. Если этого всего нет - это городская земля.

Разрешается ли инспектору брать деньги за парковку и будут ли эвакуировать автомобили за неоплаченную стоянку?

Задача инспектора - определение административного правонарушения по части остановки и стоянки. Следовательно, никакие вопросы с оплатой парковки, непосредственного взимания штрафов и пр. в их компетенцию не входит. Никакие финансовые функции инспектор выполнять не может. Разве что подсказать, какие есть пути для оплаты парковки.

Но нужно понимать, что, если правонарушение уже совершено, можно получить штраф.

Эвакуации за неоплаченные парковки не будет. К сожалению, вопрос оплаты решался в свое время посредством парковщиков, но была проблема человеческого фактора - далеко не все деньги доходили до бюджета города. Поэтому было принято решения убрать их, и больше полутора лет их нет. Народ совсем расслабился, и оплата производилась «по доброй воле» самих водителей. Контроля нет.

Планируется ли расширять количество паркоматов?

Порядка 40 паркоматов в городе есть. Город будет закупать еще. Сколько именно - можно будет сказать после анализа ситуации. Главное требование - они должны выдавать квитанции об оплате. Сегодня такая функция есть не во всех устройствах.

Этот вопрос находится на попечительстве КП «Киевпарктрансервис», это есть в планах их работы. Мы же делаем акцент на современных технологиях: смс, мобильные приложения и пр. Но параллельно есть и абонементы. Есть много разных способов оплаты, было бы желание.

Еще один насущный вопрос - стоимость парковки. Планируется ли ее пересматривать?

Занимать парковочное место в центре города весь день, наверное, неправильно. В центре это должна быть краткосрочная парковка, до часа. Поэтому вопрос стоимости должен пересматриваться. На сколько - будет решать город. Это должно быть недешево, как и в других европейских странах.

Может быть и 30, и 70 грн. Это позволит создать динамику на парковочных местах в центре. Нужно анализировать ситуацию более детально, и тогда город примет решение.

Чтобы дать муниципалитетам самим право устанавливать тарифы, в Верховную Раду подан соответствующий законопроект. Стоимость в разных городах должны быть разная, но на сегодня Кабмином утверждены единые тарифы.

Я так понимаю, стоимость парковки поднимут минимум в два раза?

Те же 20 грн. и даже больше люди платили раньше парковщикам, и машины стояли по полдня. То есть в два раза - это не прецедент. Та же цифра была и раньше, просто она была «не официальной».

Хочу отметить, что те люди, которые ходят сейчас собирают с водителей деньги на парковках - занимаются незаконной деятельностью. Инспектора еще не вышли на работу. А парковщиков сейчас не существует как таковых. Если с вас что-то требуют, можно смело вызывать полицию. Мы стараемся на такие вещи реагировать, но все же заниматься борьбой с такими людьми должна полиция.

*зимняя форма инспекторов. Весенне-осенний и летний варианты еще в разработке. Ребята в жёлтых и пр. жилетках - вне закона

Как инспекторы будут контролировать, осуществлена ли оплата?

Киев принял решение о создании единой глобальной системы под названием АСКОП - Автоматическая система контроля оплаты парковки. Она будет собирать информацию со всех ресурсов, с помощью которых можно проплатить стоянку.

Инспекторы, с помощью специальных планшетов, смогут свериться, произведена ли оплата. Если нет - фотофиксация и штраф. На оплату водителю отводиться до 10 мин.

Приборы будут сертифицированы и информация на нем будет защищена. Вмешиваться в систему будет нельзя. Фотографии, которые выступают доказательной базой, будут «заливаться» непосредственно в единый реестр административных правонарушений, который МВД уже тестирует. После этого заказным письмом нарушителю отправят штраф.

Многие водители пеняют, что по решению Конституционного суда нельзя штрафовать автомобиль. Необходимо присутствие владельца авто или того, кто был за рулем.

В сентябре 2018 года вступили в силу изменения в Кодекс административных правонарушений. Нам не нужен водитель, который был за рулем. Оформлять будем на владельца. Присутствие водителя не нужно.

*у каждого инспектора обязательно должно быть удостоверение с голограммой