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Пассажиры экспресса в «Борисполь», которые опаздывают на самолет, будут проходить упрощенную регистрацию
16:29 14.02.2019 |
Пассажиры Kyiv Boryspil Express, которые из-за задержек экспресса будут опаздывать на рейс, будут проходить упрощенную процедуру регистрации на самолет.
Об этом рассказал руководитель филиала "Юго-Западная железная дорога" Роман Веприцкий в интервью "5 каналу".
"У нас ("Укрзализныци" - ред.) с аэропортом есть договор, согласно которому пассажиры, которые опаздывают на рейс, будут проходить упрощенную процедуру регистрации на самолет. У нас был случай, когда мы ненадолго остановились, сообщили в аэропорт фамилии пассажиров, которые опаздывали. Их там встретили, провели, и они спокойно полетели", - говорится в сообщении.
Напоминаем:
По данным "Укрзализныци", с 30 ноября 2018 года по 30 января 2019 года поезда "Киев Борисполь экспресс" перевезли между аэропортом Борисполь и вокзалами Киева более 105 тыс. пассажиров, выполнив 3 275 рейсов.
Средняя загрузка составила около 32 человек.
Статистика "Укрзализныци" показывает, что больше всего пассажиров выбирает "Киев Борисполь Экспресс" в понедельник, среду, пятницу и воскресенье, а пик перевозок находится в интервале между 17:00 и 20:00.
Крюковский вагоностроительный завод разработал концепцию гибридного электропоезда, который сможет курсировать на таких неэлектрифицированных участках железной дороги как "Киев - аэропорт Борисполь".
Подвижной состав, который сейчас используется на линии - 11 поездов PESA 620м на 91 место и 2 поезда PESA 630м на 192 места.
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