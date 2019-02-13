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В Киеве планируют построить пять новых станций метро
17:54 13.02.2019 |
Киевский городской совет согласовал целевую программу развития транспортной инфраструктуры города на 2019-2023 годы, сообщает пресс-служба КГГА.
В рамках программы, власти Киева планируют сосредоточиться на инфраструктуре для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта, "в то время как ранее значительное внимание уделялось только развитию новых автодорог и автомобилецентризму".
"Общий бюджет программы, рассчитанной на пять лет, - 76,4 млрд грн. Большую часть - 69,8 млрд грн - будет финансировать город, остальную сумму планируем получить из госбюджета, от инвесторов и кредиторов. Значительное внимание - капитальному ремонту дорог. Также в программе заложены расходы на строительство пяти новых станций метрополитена", - сказал председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета Андрей Странников.
Кроме того, в рамках программы КГГА планирует до 2023 года закупить более 400 трамваев, троллейбусов и электробусов.
Также цель программы - внедрение систем безналичной оплаты проезда в общественном транспорте и электронного билета с широким набором тарифов, добавили Киевсовете.
По данным КГГА, из-за предыдущего подхода к развитию транспортной инфраструктуры города, в Киеве за последние три года количество официально зарегистрированных автомобилей выросло более чем на 15% (без учета "евроблях").
"По прогнозам экспертов, к 2025 году в столице будет на 60% больше машин. Сейчас столичные мосты перегружены, трамвайная сеть деградировала, и в целом в городе отсутствует связанная велоинфраструктура. Целевая программа призвана решить эти проблемы", - пояснили в КГГА.
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