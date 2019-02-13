Плюсы и минусы: как работает электронный билет в Киеве

Александр Рак, транспортный эксперт / ЛIГАБiзнесIнформ

С февраля 2019 года в Киеве заработал электронный билет (е-билет). Теперь с помощью одной карточки можно оплатить проезд во всех видах транспорта кроме маршруток.

Эпопея с внедрением электронного билета в Киеве длится с 2013 года. Тогда конкурс по реализации проекта выиграла компания Альфа Пей Терминал. Через два года городские власти решити разорвать договор, отношения с инвестором перешли в судебную плосткость.

В середине 2017-го к идее вновь вернулись. Киев объявил тендер на закупку 1500 валидаторов за счет города за 460,4 млн грн. Выиграла его эстонская компания Ridango.

Е-билет - по сути, обычная карта - стал доступен для всех киевлян с февраля 2019 года. Для того чтобы оплатить поездку нужно поднести карточку (или QR-код, который можно купить в личном кабинете киевлянина) к валидатору в салоне или специальному турникету на станции метро или скоростного трамвая.

Где купить е-билет

Купить карту пока можно лишь за наличные на станциях Майдан Независимости, Крещатик, Театральная, Лесная, Академгородок, Почайна, Теремки, Выдубичи и Сырец. Стоит она 50 грн и возврату не подлежит.

Карту можно пополнить поездками (как карточку метро) или деньгами (будет снимать по 8 грн за поездку). Это можно сделать как в кассе за наличные, так и безналичным платежом, привязав е-билет в личном кабинете.

Самый большой минус - как и раньше покупать приходится поездки. Это значит, что купить билет, например, на один час и делать пересадки бесплатно нельзя

Также в личном кабинете есть заготовка под покупку проездных в будущем.

Бесконтактная оплата при помощи телефона и банковской карты на новых валидаторах пока не работает.

Е-билет распространяется на весь транспорт?

Задача е-билета - интегрировать все виды общественного транспорта в одну систему. С одной стороны это удалось - помимо метро карточкой теперь можно расплатится в автобусе, троллейбусе и трамвае. Однако пока что к ней не присоединены коммунальные маршрутки КП Киевпасстранс.

К сожалению, формат взаимодействия с частными перевозчиками еще не выработан. Сами частники предлагают, чтобы город платил им за выполненную транспортную работу. Это вполне европейский подход, тогда же можно распространить е-билет и на частных перевозчиков.

Е-билетом обещают заменть проездные на все виды транспорта.

Жирный минус

Фактически платить приходиться за каждую поездку. Это значит, что купить билет, например, на один час и сделать одну или несколько пересадок в рамках этого часа по-прежнему нельзя. На официальном сайте сервиса это объясняют возможными пробками, в которых можно провести все фиксированное время поездки.

В сумме с довольно негибким тарифным меню это никак не решает существующие проблемы, связанные с дороговизной проезда и неудобством в виде оплаты за пересадки.

В большинстве городов Европы использование месячного или квартального проездного в разы выгоднее, чем разовая оплата проезда. Поэтому пассажирам выгодно покупать проездные, а город меньше тратится на контроль оплаты проезда и теряет меньше выручки из-за безбилетников.

К слову, о контроле. Пока что у контроллеров нет специальных считывателей для проверки оплаты проезда. Так что доказать оплату не получится - валидатор при повторном использовании карточки выдает ту же фразу, что и при оплате. Та же история с QR-кодом. А в личном кабинете пользователя оплаченные поездки появляются с задержкой.

Впрочем эта ситуация не нова - на линии скоростного трамвая у контролеров также нет считывателей для проверки оплаты по PayPass, хотя этот сервис там внедрили еще осенью 2017 года.

Кроме того, для городских властей нет никакой разницы между тем, сколько маршрутов для поездки использовал пассажир - важно только расстояние, от которого зависит нужный объем транспортной работы, который перевозчик должен выполнить. Абсурдно, когда человеку удобнее проехать 2 км с двумя пересадками, но за это нужно заплатить 24 грн. При этом 25 км на метро можно проехать за 8 грн. Однако с гынешним е-билетом это будет работать именно так.

С помощью е-билета также можно было бы в реальном времени видеть перемещения людей. Для этого нужно ввести две валидации билета - на входе и на выходе (как, к примеру, в Амстердаме). Такая информация необходима для качественного транспортного планирования в городе. Однако киевская система этого сделать не позволяет.

Есть и плюсы

Одно из немногих достоинств реализованного проекта - до ноября 2019 года будут выведены из оборота бумажные билеты. Теперь учет поездок (в том числе льготных) должен стать полностью электронным, ведь сейчас КП Киевпасстранс попросту не знает сколько пассажиров ездит на том или ином маршруте. На основе этого город и должен рассчитывать дотации транспортным предприятиям. Эти данные должны быть открыты не только для чиновников, но и для общественности.

В сущности сейчас происходит замена бумажных билетиков на электронные. Других возможных улучшений кроме диждитализации не предвидится: ни удешевления проездных вместо оплаты разовых поездок, ни отмены платы за пересадки, ни мониторинга перемещений пассажиров.

Однако практически все упомянутые недостатки решаемы. Ведь тарифное меню определяется принятием нормативно-правовых актов на уровне КГГА и не должно быть сопряжено с сильной доработкой программного обеспечения. Для решения нужна только политическая воля руководителей города.

Остаются риски, связанные с самим программным обеспечением, которое обеспечивает работу системы е-билета. Сейчас оно не принадлежит городу, а значит нет гарантии, что после истечения срока договора не нужно будет самостоятельно с нуля разрабатывать или покупать новую систему.

В любом случае у киевлян и гостей города появилась возможность безналичной оплаты в наземном коммунальном транспорте! Киев далеко не первый город в Украине, который это сделал. Сделать это удалось исключительно благодаря общественному запросу. И есть надежда, что решение недостатков нового сервса станет частью общественного запроса к власти перед местными выборами 2020 года.