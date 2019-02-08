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Суд обязал вернуть вертолетную площадку Януковича экс-владельцу
08:47 08.02.2019 |
Голосеевский районный суд Киева 6 февраля обязал вернуть концертно-выставочный центр "Парковый", известный как вертолетная площадка Януковича, бывшему владельцу - компании Амадеус Ко. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
В то же время суд не отменил арест имущества с запретом его отчуждения.
Столичная прокуратура не согласна с решением суда и готовит новое ходатайство в суд о возвращении "Паркового" в управление Нацагентству по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных преступлений (АРМА).
АРМА получило контроль на площадкой в августе 2018 года решением того же Голосеевского райсуда. Нацагентство посредством конкурса выбрало управляющим площадкой Центр организации дорожного движения. Но 24 января 2019-го Хозяйственный суд Киева по иску Амадеус Ко запретил АРМА и Центру организации дорожного движения управлять КВЦ.
Амадеус Ко на момент президентства Виктора Януковича принадлежала Александру Хомяку и британской Fineroad Business LLP, связанной с окружением беглого экс-президента. В 2014 году Генпрокуратура начала расследование в отношении Амадеус Ко о растрате бюджетных средств и злоупотреблении служебным положением.
КВЦ "Парковый" открыли в 2012 году. Янукович планировал использовать площадку, чтобы добираться на вертолете из Межигорья.
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