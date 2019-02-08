В киевском транспорте уберут рекламу

В киевском общественном транспорте в этом году планируют убрать рекламу. Об этом сообщиет пресс-служба Киевгорадминистрации со ссылкой на замглавы КГГА Валентина Мондриевского.

По словам чиновника, речь идет не только о наземном транспорте, но и о метрополитене.

"Рекламы не должно быть на окнах и дверях в вагонах метро, на дверях входной группы метрополитена и мраморных фрагментах станций, не должны быть брендированными станции-памятники архитектуры", - отметил он.

В августе прошлого года мер Киева Виталий Кличко поручил управлению по вопросам рекламы КГГА разработать "в сжатые сроки" схемы размещения рекламы в транспорте.