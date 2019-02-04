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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Агломерацию вокруг Киева могут создать до 2025 года

12:53 04.02.2019 |

Киев

 Алексей Ермоленко / UBR.ua

Киевским властям стало тесно в пределах дорожного кольца Большой окружной. Они стремятся объединить столичные города-сателлиты под огромным транспортным и управленческим зонтом, заверяя, что от создания «Киевской агломерации» выиграют все: местное самоуправление и простые люди. Да и инвесторам станет интереснее вкладывать средства в инфраструктурные проекты новой территориальной единицы.

Противники же идеи «дружественного поглощения» говорят, что проект лишь откроет столичным застройщикам доступ к земельным ресурсам, а бюджетные деньги так и не доберутся до обещанного метро в Вишневое - осядут в 10-километровой зоне вокруг Крещатика.

Как бы то ни было, похоже, столичные чиновники отступать не намерены. А разговоры о создании Киевской агломерации мало-помалу переходят к стадии конкретных действий. Так, уже в ближайшие недели может состояться совместное совещание руководства Киевской администрации и глав муниципалитетов, которые должны войти в состав агломерации.

Какими неприятностями грозит киевским городам-спутникам громкий проект, чего добиваются от него столичные власти и как все это отразится на жизни простых людей - UBR.ua узнал у первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника.

Разговоры о создании киевской агломерации идут не первый год. Для чего она нужна?

Киевский совет принял решение о создании агломерации, но оно сразу было неправильно воспринято как поглощение Киевом территории вокруг. Однако суть не в поглощении, а сотрудничестве. Ни в коем случае не идет речь об уничтожении местного самоуправления в тех населенных пунктах, которые станут частью агломерации.

Опыт создания Большого Парижа показал, что агломерация экономически выгодна для всех участников: жителей, муниципалитетов, бизнеса - для всех это должно стать выгодным бизнес-проектом.

На каком этапе сейчас находится процесс?

Мы провели несколько подготовительных совещаний, привлекли к процессу структуры Европейского Союза. Думаю, в первом квартале этого года мы соберем глав местного самоуправления для того, чтобы услышать их и вникнуть в проблемы на местах, некоторые из которых мы знаем - транспортная, медицинская. Потом будем принимать соответствующие решения. Но по моему убеждению, без принятия отдельного закона об агломерации Большого Киева нам не обойтись, хотя параллельно и можно строить проекты генерального плана развития агломерации.

Какой механизм вхождения местных органов в будущую агломерацию? Будет ли это согласно референдуму или волевым решением?

Этот вопрос как раз и должен решить закон, в том числе определить порядок вхождения и выхода из агломерации муниципалитетов, четко размежевать права и обязанности. Если появляется еще одна структура - «Большой Киев» или «агломерация Киев», то она должна иметь управленческие полномочия и финансовый ресурс. Закон должен распределить и полномочия, и финансовые ресурсы.

Где пролягут границы агломерации?

Мы пока ведем переговоры с главами населенных пунктов, которые граничат непосредственно с Киевом. Но вообще за основу будут браться экономические расчеты, насколько это будет выгодно для всех участников процесса. Уже написаны диссертации и научные работы, на основании которых и будет определяться глубина зоны киевской агломерации.

Как к этому относятся местные власти?

По-разному. Часто против, потому что изначально это было воспринято как поглощение и уничтожение местного самоуправления. Но если мы найдем взаимовыгодную модель, то их отношение изменится. Взаимоотношения должны быть партнерскими, мы должны четко понимать, что нам друг от друга нужно. Конечная цель создания агломерации - повышение качества уровня жизни и комфорта жителей Киева и округи.

Жители Вишневого приводят в пример район Борщаговки и говорят, что такой разрухи, как в этом районе Киева, у них нет. Они опасаются, что этот хаос придет и к ним...

Тот уровень коммунального сервиса, который сейчас есть в Вишневом, сохранится. Вполне возможно, наоборот, Киеву придется перенять какие-то стандарты Вишневого и улучшать те или иные услуги. Но есть и другие примеры. Жители поселка Гатне уже несколько лет просят, чтобы к ним ездила скорая от подстанции, находящейся совсем рядом, но они вынуждены вызывать скорую, которая выезжает, например, из Боярки. Очевидно, что после создание агломерации качество обслуживания улучшится.

Я думаю, что жители того же Вишневого не против ездить в Киев не на маленьких маршрутках, а в больших комфортабельных автобусах. Спросите, сколько жилья и социальных объектов - школ, детсадов, больниц и других - было построено там в последнее время. Мне кажется, что меньше, чем их на самом деле нужно. Жители так или иначе пользуются инфраструктурой Киева - едут на работу в Киев, а детей по дороге завозят в детсад в Святошинском районе.

Сейчас Киевсовет принял решение, что те, кто не проживают в Киеве, вынуждены будут платить за построенную за счет киевского бюджета инфраструктуру, которой они пользуются, например, за те же детсады, хотя эти люди работают в Киеве и платят налоги по месту работы. Агломерация позволит этот вопрос урегулировать.

Есть ли в планах провести в агломерации метро, скоростной трамвай?

Генеральный план или модель развития агломерации как раз и предусматривает проведение транспортных коридоров - метро, электричек, трамваев. Ведь создание агломерации увеличивает число потребителей, бизнесу интереснее инвестировать в строительство метро до Вишневого, потому что там проживает 50-70 тысяч жителей, которые каждый день должны ездить в Киев и назад.

Сегодня же, по сути, пригородная электричка не работает. Совместно с Мининфраструктуры мы уже несколько лет пытаемся провести такой проект без привлечения средств из госбюджета, исключительно за счет инвестиций. Но инвесторам они неинтересны, ведь их сложно реализовать - слишком много инстанций, принимающих решения.

Управленческая структура агломерации будет сосредоточена вокруг КГГА или это будет некая надструктура?

Это будет надструктура, чьи полномочия должны быть определены законом. По сути будет создан еще один регион или, как минимум, административно-территориальная единица.

Говорят, что проект агломерации лоббируют киевские застройщики, которым уже стало тесно в пределах Киева...

Попробуйте за пределами Киева найти участки, которые до сих пор еще не распаеваны, не распроданы или не застроены. Да, столице действительно нужно развиваться, но в Киеве еще много мест, в том числе в промышленных зонах, которые можно застраивать.

Цель создания агломерации заключается в том, чтобы те люди, которые приобрели квартиры за пределами столицы, получили возможность нормально там жить. А сегодня не менее 40% потребителей киевской Бортнической станции аэрации - это область, которая вывозит отходы в Киев.

К какому сроку конкретно можно ожидать создание агломерации?

Европейский опыт показывает, что активная работа над созданием агломерации занимает 5 лет при наличии поддержки и снизу, и сверху. Сейчас идет процесс децентрализации, поэтому при создании управленческой структуры агломерации должно быть установлено четкое размежевание прав и обязанностей, возможно, даже для центральной власти. Я не исключаю, что потребуется вносить изменения в Конституцию.

К 2025 году агломерация будет создана?

Думаю, да. Это зависит от всех нас.
 

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