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Карточка киевлянина станет единым проездным документом для льготников
15:22 30.01.2019 |
В Киеве вводится единая система учета льготников в городском общественном транспорте с помощью Карты киевлянина. Об этом заявил директор Департамента социальной политики Юрий Крикунов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).
Как отмечается, это позволит зафиксировать каждую льготную поездку, что позволит повысить качество контроля за целевым использованием бюджетных средств и точности прогноза пассажиропотоков.
"Сегодня муниципальная карточка "Карточка киевлянина" является единственным механизмом, что дает возможность фактически зафиксировать, сколько пассажиров воспользовались льготой на проезд. Таким образом, на основании этих данных перевозчики смогут получать из городского бюджета полную компенсацию за перевозку льготников", - отметил Крикунов.
На сегодня в наземном общественном транспорте установлены валидаторы, с помощью которых осуществляется учет льготных категорий граждан, пользующихся этим видом транспорта. В случае наличия льготы, во время валидации средства не снимаются.
Карта регистрируется в системе для корректного учета пассажиропотока и компенсации затрат на перевозку предприятиям-перевозчикам. Для того, чтобы пользоваться льготами на проезд, киевлянам рекомендуют получить "Карточку киевлянина".
Получить карточку киевлянина льготники могут в любом отделении "Сбербанка" города Киева. Для этого нужно иметь при себе паспорт, идентификационный код и документ, подтверждающий льготный статус. После этого необходимо активировать социальное транспортное приложение в Управлении труда и социальной защиты населения по месту регистрации или в Департаменте социальной политики. Для льготников получения муниципальной карточки "Карточка киевлянина" является бесплатным.
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